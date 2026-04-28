Varoš slavi Sveti Križ: Utrka kareta na novoj lokaciji, turniri, koncerti i bogat četverodnevni program od kraja travnja do početka svibnja

U splitskom Velom Varošu i ove godine održava se tradicionalna pučka fešta u čast Svetog Križa, koja od 30. travnja do 3. svibnja donosi spoj bogatog crkvenog i svjetovnog programa. Središnja događanja očekuju se u subotu i nedjelju, kada će Varoš ponovno oživjeti u duhu zajedništva, sporta i zabave.

Novost: utrka kareta seli na Kragića poljanu

Posebna zanimljivost ovogodišnje fešte je nova lokacija održavanja jedne od najatraktivnijih tradicija – utrke kareta, koja će se ove godine voziti na Kragića poljani. Organizatori pozivaju sve zainteresirane, mlade i stare, da se prijave i sudjeluju u ovom jedinstvenom događaju.

Prijave za varošku utrku kareta otvorene su do subote u podne, a svi zainteresirani mogu se prijaviti putem broja 097/7151427.

Kako bi se sudionicima dodatno pomoglo u pripremi, već 30. travnja u 16:30 sati organizira se radionica izrade kareta u prostorijama kotara Varoš.

Subota u znaku sporta i tradicije

Subota, 2. svibnja, donosi niz sportskih i rekreativnih događanja. Uz utrku kareta, održat će se i balotaški memorijalni turnir “Denis Matić”, revijalna nogometna utakmica, turnir u kartama te natjecanje u japaneži.

Riječ je o danu koji tradicionalno okuplja velik broj sudionika i gledatelja, a ujedno predstavlja i vrhunac svjetovnog dijela programa.

Nedjelja zaokružuje feštu uz glazbeni program

Završnica fešte predviđena je za nedjelju, 3. svibnja, kada će od 20:30 sati započeti glazbeni program. Na pozornici će nastupiti folkloraši Jedinstva, Anela Waibel, grupa Festivo i Johnny Gitara, čime će fešta dobiti i svečani završni ton.

Uz bogat društveni program, kroz sva četiri dana održavat će se i crkveni sadržaji povodom blagdana Našašća Svetog Križa, čime ova tradicionalna manifestacija zadržava svoju duhovnu i kulturnu važnost u životu Varoša i Splita.

Dani Našašća sv. Križa u Velom Varošu: trodnevnica, mise i svečana nedjeljna proslava u srcu Splita

U splitskom Velom Varošu i ove godine svečano će se obilježiti blagdani Našašća sv. Križa, uz bogat crkveni program koji će trajati od 30. travnja do 3. svibnja. Vjernike očekuje trodnevnica, svakodnevne svete mise i posebni duhovni sadržaji koji će kulminirati na sam blagdan u nedjelju.

Trodnevnica kao duhovna priprava

Duhovna priprava započinje u četvrtak, 30. travnja, kada vjernici imaju priliku za klanjanje i svetu ispovijed od 18 do 19 sati, nakon čega slijedi sveta misa u 19 sati koju predvodi don Mihael Prović. Kroz sva tri dana trodnevnice molit će se krunica, pola sata prije večernjih misa.

Program se nastavlja u petak, 1. svibnja, svetom misom u 19 sati koju predvodi don Ivan Mamić. Nakon mise predviđen je i koncert na kojem nastupaju mješoviti zbor “Mirta” te mješoviti zbor Župe sv. Križa.

Subota donosi mise i blagoslov kapelice

U subotu, 2. svibnja, održat će se dvije svete mise – jutarnja u 10 sati koju predvodi don Mihael Prović te večernja u 19 sati pod vodstvom fra Marka Derek. Poseban trenutak dana bit će blagoslov obnovljene kapelice u Radmilovićevoj ulici.

Središnja proslava u nedjelju

Na sam blagdan Našašća sv. Križa, u nedjelju 3. svibnja, svete mise služit će se u 8, 10:30 i 19 sati. Jutarnju misu predvodit će don Mihael Prović, dok će preostale dvije mise predvoditi don Stjepan Ivan Horvat.

U večernjim satima, u 18:15, održat će se svečana Večernja molitva uz sudjelovanje Pučkih pjevača Bratovštine sv. Križa, čime će duhovni dio proslave dobiti posebno svečan ton.

Nakon večernje mise slijedi i tradicionalna varoška pučka fešta, koja svake godine okuplja velik broj mještana i posjetitelja, spajajući duhovnu baštinu i zajedništvo Varoša.