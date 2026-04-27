Kaštela dobila gastro senzaciju! Pizza od 70 cm, vrhunska vina i pogled iz snova razlozi su zašto svi pričaju o ovoj konobi

Ovih dana na rivi u Kaštel Starom svoja vrata, za sve posjetitelje otvorila je konoba Solis. Ako ste poželjeli popiti kavu s pogledom na Kaštelanski zaljev i preuređenu šetnicu i lučicu, možda ručati ili večerati ili pak, uživati u zalasku Sunca uz čašu kaštelanskog vina ovo je pravo mjesto za vas. Iza konobe Solis stoji tim ugostitelja s dugogodišnjim iskustvom koji će se potruditi opravdati vaše povjerenje. Konoba nudi bogat i raznolik jelovnik gdje će vjerujemo svako nepce pronaći nešto za sebe.

Možete uživati u jelima po narudžbi koja uključuju jadransku ribu do mesnih jela. Sve namirnice su isključivo od lokalnih dobavljača. Meso je vrhunske domaće kvalitete, a ostale namirnice su iz OPG-a kako bi se podržala krilatica – kupujmo domaće, uživajmo u autohtonim jelima.

Hrvatska i kaštelanska vina oduševit će i najzahtjevnije nepce

Uz dobru hranu ide i neizostavna vinska kapljica, pa restoran nudi uslugu somelijera koji će vam preporučiti vino koje bi se jako dobro sljubilo s jelom koje ste naručili. U ponudi se nalaze, isključivo hrvatska vina, a pošto se konoba nalazi u srcu Kaštela, moći ćete popiti i Crljenak kaštelanski po kojem su Kaštela nadaleko poznata ili neko drugo kaštelansko vino. Uz ručak ili večeru možete se počastiti buteljom vina ali isto tako možete naručiti i čašu vina, pa je ova konoba po toj usluzi jedinstvena u Kaštelima.

Pizza od 70 cm

Svi ljubitelji vrhunske pizze doći će na svoje jer konoba Solis nudi pizzu koju izrađuje pizza majstor s dugogodišnjim iskustvom, a u ponudi su desetine raznih vrsta pizza. Atrakcija je pizza promjera 70 cm.

Turistička sezona nam polako kuca na vrata, a konoba Solis u ponudi nudi i uslugu doručka. Možete uživati u kavi i croissantu uz cijeđeni sok od naranče ili se pak, možete počastiti bogatim engleskim doručkom.

U ponudi svečani jelovnik

U vremenu smo kad se odvijaju pričesti i krizme, pa je ovo vrhunsko mjesto u kojem možete proslaviti svoj svečani dan. Naime, konoba nudi svečani meni za proslavu krštenja, pričesti, krizmi ili rođendana. U ponudi su dvije vrste menia koji uključuju hladno predjelo, toplo predjelo glavno jelo(mesno) s prilogom te piće uključeno u cijenu.

Drugi svečani meni je, također, u par sljedova, a uključuje glavno jelo s ribljim specijalitetima, Naravno, postoji mogućnost dogovora te kreiranje jelovnika po vašem guštu.

Radno vrijeme konobe Solis je od 8:00 do 23:00 sata dok će kafić u ljetnim mjesecima raditi do 1 sat. Konoba nudi i mogućnost dostave na vašu kućnu adresu, s pozivom na broj tel. 021/670 162

Sve što trebate napraviti je posjetiti konobu Solis na rivu u Kaštel Starom i prepustiti se uživanju uz dobru spizu i vrhunsku vinsku kapljicu.