Adrenalin se vraća u Lude Babe: Amaterska Moto Liga ponovno stiže na TTTS, očekuje se pravi spektakl na dva kotača

Ovog proljeća vraća se jedan od najzabavnijih i najopuštenijih moto događaja u Dalmaciji. Karting Arena Split i Luda Baba TTTS ponovno će ugostiti Amatersku Moto Ligu, koja i ove godine donosi spoj adrenalina, brzine i odlične atmosfere.

Događaj će se održati 25. i 26. travnja, a program je osmišljen tako da ponudi sadržaj i natjecateljima i posjetiteljima željnima uzbuđenja.

U subotu, 25. travnja, predviđene su prijave i treninzi, koji počinju od 11 sati. Ovo je idealna prilika za sve sudionike da se upoznaju sa stazom, isprobaju svoje Tomos ljubimce i pripreme za nedjeljne utrke.

Nedjelja donosi glavne utrke

Dan kasnije, u nedjelju 26. travnja, slijedi ono što svi čekaju – utrke. Natjecatelji će odmjeriti snage na stazi, a gledatelji će imati priliku uživati u napetim vožnjama i pravoj moto atmosferi.

Svi zainteresirani za sudjelovanje mogu se prijaviti putem broja:

+385 92 269 2043

Za posjetitelje koji žele spojiti utrke s opuštenim druženjem, dostupne su i rezervacije stolova na broj:

+385 91 6060 699

Ugostiteljski dio u sklopu Lude Babe bit će otvoren tijekom cijelog događanja, nudeći hranu, piće i pogled na stazu.

Spoj sporta i zabave

Amaterska Moto Liga već je prepoznata kao događaj koji okuplja širok krug ljudi – od zaljubljenika u motore do onih koji jednostavno traže dobar provod. Upravo ta kombinacija natjecateljskog duha i opuštene atmosfere čini ovaj događaj posebnim.

Organizatori poručuju da posjetitelje očekuju dva dana ispunjena akcijom, druženjem i pravim dalmatinskim šušturom.

Ako ste ljubitelj brzine ili samo tražite zanimljiv vikend – kraj travnja u Splitu nudi razlog više za izlazak.