Rođendan uz dim, pjenušce i disco: Gudin.pigeria sprema veliku feštu na Pazaru

Ako voliš dim, vatru, meso, vino, glazbu i pravi splitski šušur - ovo je događaj na kojem želiš biti.

U nedjelju, 26. travnja, Gudin.pigeria slavi svoj 2. rođendan na Pazaru, i to onako kako i priliči: glasno, ukusno, obilno i bez zadrške.

Za ovu priliku stiže i nešto posebno u ponudi dana po rođendanskoj cijeni -mortadella od 60 kilograma, posebno izrađena u Bologni od strane tvrtke Corte Buona samo za Gudinov rođendan, koja će se rezati pred gostima na bancima kao jedan od centralnih trenutaka dana, poslužena s focacciom pekare La Feta.

Na vatri će gorjeti smoker s klasicima, uz našeg chefa Lucija, a iz njega će izlaziti sve ono što ljudi stvarno žele jesti: ćevapi, kobase, rebarca i Cubano.

Preko puta lokomotive, iz pećnice će se služiti bajadera i mali odojčići, dok će cijeli Pazar mirisati na feštu, dim, pečenje i slavlje.

Za čaše da ne ostanu prazne pripremili smo sve što treba jednom pravom rođendanu: selekciju pjenušaca, rashlađena crna vina, pivo i hladna pića Mediterana -sangriu, tintu de verano i gemišt.

U goste nam kao i prošle godine dolaze naši prijatelji iz Bar Sisteme, uvrštene u 50 Best Discovery, pa će rođendanska fešta dobiti i poseban barski štih sa limitiranom količinom koktela, pa dođi na vrijeme da ne ostaneš prazne čaše.

A da ne ostane sve samo na jelu i piću - tu je i rođendanska igra GUDIN POKLANJA: izaberi strugalicu, osvoji nešto.

Svaka strugalica nosi nagradu.

GLAZBA

💿 Za glazbeni dio će se pobrinit DJ duo Aquemini (Viktoria b2b Frequenia). Očekujte funky groove, disco klasike i underground dragulje.

DJ set popratit će live nastup ENIE, umjetnice i vokalistice iz Splita. Njezin prepoznatljiv zvuk spaja hip hop, soul, funk i jazz u izvedbama koje su istovremeno intimne i energične.

Timetable:

12:00-14:30 Aquemini (DJ set)

14:30-15:00 ENIA (live)

15:00-17:00 Aquemini

Plešemo do 19:00

Ovo je Pazar kako ga volimo - pun života, pun ljudi, pun dima, pun čaša i pun razloga da se ostane duže nego što si planirao.

26.04.NEDJELJA -GUDIN.PIGERIA -PAZAR, SPLIT

Dođi gladan. Dođi žedan. Dođi slavit.