Naočale koje mijenjaju život: ZEISS Vision Expert centar vidi ono što drugi ne mogu

Postoji trenutak kad shvatiš da su ti ruke "kratke" ili da ipak baš ne vidiš ono tamo nešto u daljini i odlučiš da vid ne može biti predmet kompromisa. Tada kreće istraživanje gdje se nalazi rješenje tvog problema i u toj potrazi nađeš mjesto koje tvrdi da je preciznije i temeljitije nego bilo koje drugo. ZEISS Vision Expert centar u Splitu takvo je mjesto, a već na ulazu je jasno da ovo nije još jedan “sjedni, pročitaj slova i gotovo” pregled. Nema žurbe, nema onog osjećaja da si samo broj i sve izgleda drugačije.

Prvi na redu je razgovor.

Ne pregled, ne aparati, razgovor jedan na jedan. Uz kavu.

Kako živiš, koliko gledaš u ekran, voziš li noću, smetaju li ti svjetla, u kojem trenutku te oči počnu peći. To je početak cijele priče jer nema smisla pričati o dioptriji ako ne znaš kako netko koristi svoje oči.

Na samom početku je jasno zbog čega ovaj pregled nije isti kao ostali i zašto je tolika fama oko 8 koraka do kristalno jasnog vida.

Ulaziš u prostor gdje vid više nije “plus ili minus”, nego nešto što se mjeri do razine koju većina ljudi nikad nije vidjela. Uređaj snima oko u više od 1500 točaka, radi mapu koja je praktički jedinstvena kao otisak prsta.

Vid je sustav

Nakon toga ide pregled oka kojim se ne gleda samo koliko vidiš, nego i kako ti oko funkcionira, kako reagira, ima li nešto što možda ni ne osjetiš, ali dugoročno radi problem.

Onda dolazi onaj dio koji svi misle da je “pregled”, ali ovdje je to samo jedan korak u nizu. Testiranja, usporedbe, fino podešavanje, dok ne dođeš do točke gdje stvari treba “uokviriti”- doslovno, odabrati okvir.

Okvir nije samo onaj “koji ti je lijep”, nego koji stvarno ima smisla za tvoje lice, za leće koje ćeš nositi, za način na koji ćeš koristiti naočale tijekom dana.

Sljedeći korak je u ZEISS- u usitinu nešto posebno.

Precizno centriranje u ZEISS-u ne uključuje flomaster i šaranje po staklu već svemirski uređaj koji gleda više kuteva i uzima u obzir cijelo lice - kako iz portreta tako i iz profila. Tu značajnu razliku možemo zahvaliti tehnologiji, a riječ je o uređaju VisuFit 1000 koji koristi devet kamera za izradu 3D avatara lica u stvarnom vremenu, dok optometrist istovremeno analizira sve na tabletu. Ne gleda se samo jedna točka, nego cijelo lice, odnos očiju, nagib, držanje.

Na temelju tih podataka mjere se svi ključni parametri za savršeno pozicioniranje leća u odabranom okviru, od udaljenosti zjenica i visine pogleda do kuta i zakrivljenosti naočala na licu.

Greška od samo dva milimetra može smanjiti vidno polje i do 40 posto. Upravo zato se sve mjeri do desetinke milimetra, jer razlika između “OK je” i “savršeno je” često je doslovno u milimetrima- poručuju nam optometristice Kristina i Magda.

Doslovno milimetri odlučuju koliko ćeš dobro vidjeti.

Za kraj, sve to ide u jedno rješenje koje nije generičko, nego tvoje jer je rožnica jedinstvena baš poput otiska prsta.

Zato ovaj pregled ima osam koraka, ali kad ga prođeš, ne razmišljaš o koracima već razmišljaš o tome kako si dosad vidio svijet.

I tu dolazimo do jednog dijela koji većina ljudi ne komunicira na prvu, ali sve dok ne počneš pričati o tome, ne shvatiš koliko ljudi zapravo ima problem s noćnom vožnjom. Ona sitna nesigurnost, svjetla koja se “razliju”, cesta koja izgleda mutnije nego bi trebala, pokušaj gađanja trake, a sumrak i kišu uopće nećemo spominjati.

Upravo za to postoje ZEISS DriveSafe leće. Optimalna podrška za vaš vid dostupna je u obliku naočala za vožnju, poput naočala sa ZEISS DriveSafe naočalnim lećama: ove svakodnevne leće vožnju čine manje napetom i omogućuju nam da bolje vidimo noću ili po lošem vremenu. One smanjuju odbijanje svjetlosti i omogućuju brzo i često prebacivanje između različitih udaljenosti gledanja čime osiguravaju veću sigurnost i udobnost tijekom vožnje - poručuju nam iz ZEISS-a.

Nisu napravljene za “bolji vid općenito”, nego baš za te situacije - noć, kiša, refleksije, duga vožnja. Naprosto razlika je očigledna. Svjetla više nisu agresivna, kontrast je jasniji, fokus dolazi prirodnije. Vožnja postaje ono što bi trebala biti - gušt ili samo potreba, a ne nešto naporno. I baš sada su na 30 % popusta, što je realno trenutak kad ih ima smisla barem isprobati. ZEISS DriveSafe leće smanjuju primijećen odbljesak do 64 % što je i više nego ozbiljno poboljšanje i podrška vidu prilikom vožnje.

Iza ZEISS-a stoji tehnologija koja nadilazi “naočale”. Preciznost na razini stotinke dioptrije, personalizacija do detalja, pristup koji uzima u obzir sve, od zjenice do načina života.

Na kraju dana, nije stvar u tome da vidiš bolje, stvar je u tome da prvi put vidiš koliko si dosad pristajao na manje nego što možeš imati.

Ako ste se pronašli u ovom članku predlažemo vam da potražite najbliži ZEISS VISION CENTAR ili Expert dostupan na tri lokacije:

Gundulićeva 8 u Zagrebu

Ulica Hrvatske Republike 43 u Osijeku i

Trg Hrvatske bratske zajednice 3 A u Splitu.

No prije nego se uputite, rezervirajte termin pozivom na +385 91 637 7943 uz napomenu da na termin dođete u zakazano vrijeme, bez kontaktnih leća u zadnjih 24 sata i s naočalama koje trenutačno koristite kako biste ZEISS stručnjacima osigurali preduvjete za preciznu analizu vida.