SPLIT PRVI U EUROPI: Telemach Hrvatska i HONOR otvorili jedinstveni shop koji mijenja pravila igre

Split je danas dobio nešto što trenutačno nema nitko u Europi. U City Center One Split otvorena je prva Telemach x HONOR shop-in-shop poslovnica – koncept koji na jednom mjestu spaja telekom usluge i konkretno iskustvo isprobavanja tehnologije.

Riječ je o prvom takvom dućanu u Hrvatskoj, ali i prvom ko-brendiranom telekom dućanu koji Telemach Hrvatska realizira s jednim partnerom.

Fokus na iskustvu, a ne samo na kupnji

Kako je na otvorenju pojasnio Mislav Galler, član Uprave i glavni komercijalni direktor Telemacha, ideja je proizašla iz dvije jasne promjene na tržištu:

„Danas imamo dvije činjenice. Prva je da su korisnici sve informiraniji i točno znaju što žele. Druga je da tehnologija napreduje toliko brzo da ono što očekujemo sutra dolazi već danas.“

Upravo zato fokus više nije samo na prodaji, nego na korisničkom iskustvu.

„Ako korisniku omogućite kvalitetno iskustvo već u trenutku kupnje, tehnologiju mu približavate na način da je može doživjeti i iskusiti, a ne samo gledati“, dodao je.

Partnerstvo koje otvara novo tržište

Suradnja s HONOR u tom kontekstu ima dodatnu težinu. Riječ je o brendu koji na hrvatskom tržištu nema vlastitu maloprodajnu mrežu, a istovremeno nudi uređaje koji, kako ističu iz Telemacha, često idu korak ispred vremena.

„Na ovaj način otvorili smo prostor i njima i nama da se bolje predstavimo korisnicima“, poručio je Mislav Galler.

Naglasio je i kako razliku na tržištu danas više ne čine same specifikacije uređaja, nego upravo korisničko iskustvo.

„O korisničkom iskustvu svi govorimo, ali ne želimo da to ostane samo fraza. Cilj je to stvarno primjenjivati u praksi – kroz jednostavnu ponudu, jasan pristup i tehnologiju koja korisniku ima smisla.“

Dodao je i kako HONOR bilježi snažan rast, s dvoznamenkastim tržišnim udjelom, te da od 2021. godine sve ozbiljnije konkurira na tržištu pametnih uređaja, uz širenje portfelja i na druge kategorije.

Od premium modela do pametnog doma

Hong Xiaoyang, GM menadžer kompanije Honor Technologies za Hrvatsku i Sloveniju, koji već više od pola godine živi u Zagrebu, ne skriva zadovoljstvo. Naglašava da je cilj brenda ponuditi uređaje koji kombiniraju napredne performanse i pristupačnost, uz jasan fokus na širenje prisutnosti u regiji.

Kada je riječ o uređajima, izdvaja Magic seriju kao najprodavaniju – s modelima poput Magic 8 Pro za zahtjevnije korisnike, dok je Magic 8 Lite pozicioniran kao opcija za svakodnevnu upotrebu.

U novootvorenoj poslovnici posjetitelji mogu isprobati cijeli ekosustav uređaja – od pametnih telefona i nosivih uređaja do rješenja za pametni dom, uključujući i novu HONOR 600 seriju koja je u Split stigla prije službenog dolaska na tržište.