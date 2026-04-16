Kao prije sto godina: “Kraljica lopte” na Starom placu za kraj Sudamje

Za sve koji su u veljači propustili “Kraljicu lopte”, ovogodišnja Sudamja pruža priliku za uživanje u kultnoj opereti, i to na Starom placu, mjestu gdje je prije sto godina izvedena njezina praizvedba.

Stoga u kalendaru označite 10. svibnja i tako proslavite veličanstveni završetak Sudamje i zakoračite u davnu 1926.

Povratak ovog kultnog djela na izvorno mjesto izvedbe nosi snažnu simboliku, vraćajući publiku u stari Split i zlatno razdoblje umjetnosti i sporta. Upravo na Starom placu ilitiga “Starom Hajdukovom”, pred više od tisuću gledatelja, Tijardovićeva opereta prvi put je oduševila publiku.

Kao što svaki pravi Hajdukovac zna, opereta je nastala povodom obilježavanja 15. obljetnice osnutka HNK Hajduk, na inicijativu Fabjana Kaliterne, koji je ujedno i jedan od njegovih osnivača. Inspiriran ljubavi prema klubu i gradu, Tijardović je stvorio djelo koje spaja humor, romantiku i strast prema sportu. Kroz ljubavnu priču nogometnog asa Slavka i Splićanke Mile, “Kraljica lopte” vjerno oslikava duh vremena između dvaju svjetskih ratova. Tako je Hajduk postao jedinstven u svijetu kao jedini nogometni klub s vlastitom operetom.

Novo uprizorenje realizirano je na inicijativu HNK Hajduk povodom 115. rođendana kluba i 100. obljetnice operete. U suradnji s Hrvatskim narodnim kazalištem Split djelo je u veljači ponovno postavljeno na kazališnu pozornicu u režiji Kristine Grubiše i pod ravnanjem maestra Davora Kelića.

Tijekom veljačkog programa opereta je snažno vraćena u javni prostor. Održan je okrugli stol na Poljudu, otkrivena je bista Ive Tijardovića, a kroz edukativne aktivnosti u projekt su uključeni i polaznici hajdukove Akademije i studenti Sveučilišta u Splitu, čime je dodatno naglašeno koliko je Tijardović bio ispred svog vremena već tada spajajući umjetnost i sport na jedinstven način.

Kao prvi dom Hajduka, Stari plac nosi posebno povijesno značenje te publici omogućuje da operetu doživi u izvornom ambijentu. Spoj kazališta, glazbe i prostora obilježenog klupskom tradicijom jamči nezaboravno iskustvo pa vas pozivamo da zbog pojačanog interesa osigurate ulaznice na vrijeme.

Ne propustite priliku doživjeti “Kraljicu lopte” ondje gdje je sve započelo - na Starom placu, 10. svibnja, na svečanoj završnici Sudamje 2026.