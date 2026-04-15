Dar koji čuva najljepše trenutke: srebrne medalje Hrvatske kovnice novca

Postoje trenuci koji traju samo jedan dan, a ipak ostanu u srcu cijeli život. Dan krštenja. Dan krizme. Dan vjenčanja. Dan uspjeha ili jednostavno – dan sreće.

U takvim prigodama često se traži dar koji neće biti samo predmet, nego uspomena. Nešto što će, godinama kasnije, vratiti misli upravo na taj dan – na ljude koji su bili uz nas i na osjećaj koji je tada ispunio prostor.

Medalje su izrađene od srebra čistoće 925/1000, plemenitog metala koji i sam nosi ideju trajnosti. Dolaze u elegantnoj kutiji, a mogućnost graviranja imena, datuma ili kratke posvete daje im još osobniji karakter. Nekoliko ugraviranih riječi ponekad je dovoljno da uspomena ostane živa i nakon mnogo godina.

Autori likovnog rješenja medalja su Dig Studio, Ana Banić Göttlicher i Izvorka Jurić, dok dizajn ambalaže potpisuju Dig Studio i Izvorka Jurić. Posebna pažnja posvećena je svakom detalju – od motiva na medaljama do oblikovanja pakiranja koje dodatno naglašava svečanost trenutka kojemu su namijenjene.

U svijetu koji se brzo mijenja, važni životni trenuci ostaju ista sidra sjećanja. Upravo zato darovi koji ih prate često postaju mali obiteljski simboli koji se čuvaju godinama.

Jer neki se dani ne pamte samo po datumu. Pamte se po osjećaju, ljudima koji su tada bili uz nas i malim simbolima koji čuvaju uspomenu na njih. Medalje iz kolekcije „Dan“ Hrvatske kovnice novca nastale su upravo s tom idejom – da važni trenuci ne ostanu samo u sjećanju, nego da dobiju svoj trajni oblik.

Za sve koji žele izbliza doživjeti ljepotu ovih izdanja, kolekcija medalja „Dan“ dostupna je u maloprodajnoj poslovnici Hrvatske kovnice novca u Zagrebu, u Jurišićevoj 17, kao i putem službene web stranice, gdje se odabrani motivi mogu jednostavno razgledati i kupiti.