Mala klupa za velika prijateljstva

Empatija, razumijevanje i snaga zajedništva vrijednosti su koje se grade od najranije dobi. Upravo zato ove subote City Center one postaje mjesto susreta, kreativnosti i prijateljstva. U omiljeni splitski shopping centar stiže Klupa za ekipu, a tim povodom djecu predškolskog i školskog uzrasta očekuju maštovite i zabavne radionice.

Od 17 sati najmlađi će imati priliku upoznati nove prijatelje i zajedno sudjelovati u oslikavanju Klupe za ekipu koja će nakon radionice biti izložena u Centru. Uz to, mali kreativci moći će se izraziti na Paint&Juice radionici, gdje će nastati prava mala umjetnička djela koja će ponijeti kući kao uspomenu.

Klupa za ekipu, poznata i kao Frendovska klupa, međunarodni je humanitarni projekt koji potiče inkluziju, sprječava vršnjačko nasilje te ohrabruje djecu na sklapanje novih prijateljstava. Pravilo je samo jedno: tko sjedne na klupu, želi upoznati novog prijatelja. Inicijativu je u SAD-u pokrenuo sedmogodišnji Charlie, a u Hrvatskoj ju je oživio Laboratorij zabave, donoseći poruku prihvaćanja i podrške u dječje svakodnevice.

Ove subote se pridružite ekipi - jer svako prijateljstvo počinje jednim “hej!” Vidimo se u City Centeru one.