Sip27 pokreće vinski ciklus: Večeri s najboljim hrvatskim vinarijama

Ako ste ljubitelj dobrog vina i još boljeg zalogaja, večeras imate razlog više izaći iz kuće.

Tapas & wine bar Sip27 ovog travnja pokreće vinske večeri hrvatskih vinarija, a interes je već na samom početku ogroman. Prva večer održava se upravo danas, 10. travnja, a otvara je tradicijska obiteljska vinarija Grabovac.

Riječ je o konceptu koji spaja ono najbolje od domaće vinske scene i moderne interpretacije dalmatinske kuhinje, i to u formatu koji Splićani sve više vole – opušteno, ali kvalitetno.

Već 18. travnja u Sip27 stiže nagrađivana vinarija Galić, jedna od najmodernijih i najprepoznatljivijih u Hrvatskoj, dok je 20. travnja rezerviran za vinsku priču vinarije Saints Hills, koja u svojim etiketama spaja Dalmaciju i Istru.

Svaka vinska večer uključuje pažljivo osmišljen meni u četiri slijeda, uz četiri čaše vina koje prate svako jelo. Cijena ovog gastro doživljaja iznosi 48 eura, što ga čini izuzetno atraktivnim za sve koji žele nešto više od klasičnog izlaska.

Sip27 je već poznat po svom konceptu dalmatinske kuhinje kroz male zalogaje, odnosno tapase, gdje su domaće namirnice i kreativna prezentacija u prvom planu. Upravo zato ove vinske večeri dolaze kao logičan nastavak njihove priče.

S obzirom na ograničen broj mjesta, interes je velik, a organizatori poručuju da je ostalo još vrlo malo slobodnih stolova.

Zato ne čekajte – nazovite vinoljupca iz svog društva i osigurajte svoje mjesto na vrijeme.

Informacije i rezervacije dostupne su na broj 091 622 2252 ili putem društvenih mreža.