Nataša Janjić Medančić trijumfirala u Splitu!

Na Teatru uz more ove nedjelje prepuno gledalište u jednom dahu je pogledalo i proživjele izvanrednu monodramu "Prima facie". Nataša Janjić Medančić besprijekornom glumom i životnom monodramom na pozornici držala je publiku sat i 30 minuta prikovanu za stolice a u gledalištu je vladao muk do posljednje rečenice. Tek tada su je njeni Splićani nagradili gromoglasnim pljeskom i stojećim ovacijama te Natašu ganuli do suza.

I u potpunosti zasluženo! "Rijetko je doživjeti ovakvu reakciju publike što sve govori o vrhunskoj izvedbi na sceni. Možemo samo reći da je svaka sekunda tišine i svaka sekunda aplauza bila zaslužena. Svaka čast Nataši Janjić Medančić na izvanrednoj izvedbi kakva se rijetko viđa. Čast nam je bilo ugostiti je na Teatru uz more. I posebno hvala Katarini Madirazzi i Petit Teatru na još jednoj nadasve uspješnoj suradnji. Radujemo se novim izvedbama" - Anet Rožić, Teatar uz more.

A nova izvedba već slijedi. Prva splitska izvedba monodrame "Prima facie" rasprodala se u tek nekoliko dana.

Za sve koji nisu stigli na vrijeme rezervirati ulaznice, novi termin "Prima facie" bit će 26. travnja u Lori. I već sada je skoro rasprodan!

