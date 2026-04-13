Nataša Janjić Medančić trijumfirala u Splitu!

Drama "Prima Facie" ponovno na Teatru uz more 26. travnja

Na Teatru uz more ove nedjelje prepuno gledalište u jednom dahu je pogledalo i proživjele izvanrednu monodramu "Prima facie". Nataša Janjić Medančić besprijekornom glumom i životnom monodramom na pozornici držala je publiku sat i 30 minuta prikovanu za stolice a u gledalištu je vladao muk do posljednje rečenice. Tek tada su je njeni Splićani nagradili gromoglasnim pljeskom i stojećim ovacijama te Natašu ganuli do suza. 

I u potpunosti zasluženo! "Rijetko je doživjeti ovakvu reakciju publike što sve govori o vrhunskoj izvedbi na sceni. Možemo samo reći da je svaka sekunda tišine i svaka sekunda aplauza bila zaslužena. Svaka čast Nataši Janjić Medančić na izvanrednoj izvedbi kakva se rijetko viđa. Čast nam je bilo ugostiti je na Teatru uz more. I posebno hvala Katarini Madirazzi i Petit Teatru na još jednoj nadasve uspješnoj suradnji. Radujemo se novim izvedbama" - Anet Rožić, Teatar uz more.

A nova izvedba već slijedi.  Prva splitska izvedba monodrame "Prima facie" rasprodala se u tek nekoliko dana. 

Za sve koji nisu stigli na vrijeme rezervirati ulaznice,  novi termin "Prima facie" bit će 26. travnja u Lori. I već sada je skoro rasprodan!

U nastavku repertoara na Teatra uz more u Splitu pogledajte:

24.4. u 20 sati - GRINTALO - HNK ŠIBENIK - USKORO RASPRODANO

26.4. u 20 sati - PRIMA FACIE - Nataša Janjić Medančić  - USKORO RASPRODANO

ULAZNICE:

INFO I REZERVACIJE: 091 795 7260

ONLINE na www.teataruzmore.comwww.entrio.hr

knjižara-papirnica PAPIRKO (Put Brodarice 4, Split)

Dancing Bear (Dioklecijanova 6)

Ghetaldus i Tisak media (City Center)

blagajna u Lori (1h prije izvedbe)

