Prilika za roditelje i učenike: upoznajte programe Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije i ove godine organizira Projektni dan i Dan otvorenih vrata, kojim se tradicionalno obilježava završetak nastave u izvanškolskim programima. Riječ je o programima koji su se provodili tijekom 12 radnih subota u školskoj godini 2025./2026., okupljajući potencijalno darovite i visokomotivirane učenike iz različitih područja.

Događanje će se održati u subotu, 11. travnja 2026. od 9:00 do 12:30 sati, u prostoru Prirodoslovne škole i III. gimnazije u Splitu (Matice hrvatske 11). Posjetitelji će imati priliku upoznati se s rezultatima rada učenika koji su sudjelovali u programima matematike, prirodoslovlja, novih tehnologija i informatike. Kroz projekte, istraživanja i praktične zadatke, učenici su razvijali ključne kompetencije poput analitičkog razmišljanja, rješavanja problema i primjene suvremenih tehnologija. U atriju škole bit će izloženi njihovi projekti, prezentacije, plakati, kvizovi i edukativne igre.

Događanje će podržati i predstavnici Splitsko-dalmatinske županije koji već godinama kontinuirano podupiru rad Centra izvrsnosti, prepoznajući njegov značaj u razvoju obrazovanja i mladih talenata. Projektni dan i Dan otvorenih vrata ujedno su i idealna prilika za učenike i roditelje da se informiraju o programima Centra izvrsnosti te mogućnostima uključivanja u nadolazećoj školskoj godini.

Naime, prijave za testiranje za stjecanje statusa polaznika u izvanškolskim programima već su otvorene i traju od 1. do 30. travnja 2026. godine. Prijave se podnose putem matičnih škola, koristeći aplikaciju MIA dostupnu na poveznici.

Testiranja će se provoditi u online okruženju prema unaprijed utvrđenom rasporedu:

Za Centar izvrsnosti novih tehnologija i informatike : 9. svibnja 2026. u 9:00 sati putem platforme Edux

Za Centar izvrsnosti prirodoslovlja : 9. svibnja 2026. u 11:00 sati putem platforme Edux

Za Centar izvrsnosti matematike: 16. svibnja 2026. u 9:00 sati putem platforme Edux

Dodatne informacije o programima i testiranju možete saznati putem e-maila info@ci-sdz.hr. Organizatori pozivaju sve učenike, roditelje i zainteresiranu javnost da posjete Dan otvorenih vrata, podrže rad mladih talenata i iz prve ruke saznaju kako izgleda izvrsnost u obrazovanju. Vidimo se!