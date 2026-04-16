Spektakl na Stinicama: Stiže 4. Truck Show Dalmacija uz Stelu Rade, Nedu Ukraden i bogat program

Split ovog vikenda postaje centar dobre zabave, motora i humanitarnog duha. Na Stinicama se 17. i 18. travnja održava 4. Truck Show Dalmacija, događaj koji iz godine u godinu okuplja sve više posjetitelja i zaljubljenika u kamione, ali i one koji traže dobar provod.

Program počinje u petak u 12 sati uz DJ-a, druženje i zabavne igre, a posjetitelje očekuje i bogata ugostiteljska ponuda. Poseban dio programa je druženje sa Stelom Rade, dok će se lutrija prodavati oba dana, a sav prihod ide u humanitarne svrhe za udrugu Anđeli.

Subota donosi još bogatiji program. Već od 10 sati kreće zagrijavanje uz DJ-a, natjecateljske igre i humanitarne aktivnosti, uključujući lutriju, barber usluge i popularni rodeo bik. Tijekom dana održat će se i atraktivni sadržaji poput sexy truck washa, natjecanja u odvijanju guma i vezivanju tereta, dok je večer rezervirana za izvlačenje lutrije i podjelu nagrada.

Vrhunac večeri je koncert Stele Rade u 20:30, a nakon toga zabava se seli u Club Limit gdje slijedi after party uz Nedu Ukraden i grupu Iluzija.

Truck Show Dalmacija i ove godine donosi spoj zabave, adrenalina i humanosti, a organizatori poručuju – vidimo se na Stinicama.