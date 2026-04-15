Država dijeli do 16.000 eura poticaja za solare i baterije. Evo tko može dobiti novac

Rast cijena energije posljednjih godina postao je svakodnevica za brojna kućanstva. Računi su sve viši, a neizvjesnost oko budućih troškova dodatno opterećuje kućne budžete. Upravo zato sve više građana okreće se rješenjima poput solarnih sustava, često uz podršku specijaliziranih tvrtki kao što je Forte Solar, koje omogućuju jednostavniji i sigurniji prelazak na vlastitu proizvodnju energije.

U takvim okolnostima, pitanje vlastitog izvora energije više nije luksuz, već logičan i dugoročno isplativ korak. Upravo zato najava novog natječaja za obnovljive izvore energije donosi konkretnu priliku za građane Hrvatske.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost najavio je natječaj u drugom kvartalu 2026. godine, s budžetom od čak 20 milijuna eura. Fokus je na sufinanciranju solarnih sustava i baterijskih rješenja, a pojedinci mogu ostvariti poticaje u iznosu do 16.000 eura.

Mjera je namijenjena vlasnicima i suvlasnicima obiteljskih kuća, čime se otvara mogućnost širokom krugu građana da naprave važan iskorak prema energetskoj neovisnosti.

Vrijeme za odluku koja donosi sigurnost

Solarni sustavi danas predstavljaju mnogo više od ekološkog izbora. Oni su konkretno rješenje koje omogućuje značajno smanjenje troškova električne energije, zaštitu od budućih poskupljenja te povećanje vrijednosti nekretnine.

U kombinaciji s baterijskim sustavima, kućanstva dobivaju dodatnu sigurnost jer proizvedenu energiju mogu koristiti kada im je najpotrebnija.

Drugim riječima, riječ je o investiciji koja se vraća kroz godine stabilnosti, uštede i neovisnosti.

Poticaji su ograničeni, a prednost imaju spremni

Iako natječaj još nije službeno otvoren, upravo je sada ključno razdoblje za pripremu. Iskustvo iz prethodnih godina pokazuje da interes građana kontinuirano raste, dok su sredstva ograničena.

Oni koji na vrijeme pripreme dokumentaciju, naprave procjenu sustava i imaju pouzdanog partnera, imaju znatno veće šanse za dobivanje poticaja.

U praksi, razlika između dobivenog poticaja i propuštene prilike često je upravo u brzini reakcije.

Zašto je važno imati pravog partnera

Proces prijave i realizacije solarne elektrane može biti složen bez stručne podrške. Od procjene optimalnog sustava, preko pripreme dokumentacije, pa sve do same instalacije, svaki korak zahtijeva iskustvo i preciznost.

Zato je važno odabrati partnera koji može voditi cijeli proces, uz fokus na kvalitetu, pouzdanost i dugoročnu isplativost rješenja. Forte Solar nudi upravo takav pristup, omogućujući korisnicima da bez stresa i neizvjesnosti dođu do vlastite solarne elektrane i maksimalno iskoriste dostupne poticaje.

Trenutak za prvi korak

Sve više građana prepoznaje da čekanje znači veće troškove i propuštene prilike. U trenutku kada država nudi značajnu financijsku podršku, ulaganje u solarne sustave postaje jedna od najpametnijih odluka za budućnost doma.

Za mnoge, ovo nije samo investicija u tehnologiju, već u sigurniji, stabilniji i neovisniji način života. A prilike poput ove ne traju vječno. Kontaktirajte Forte Solar putem njihove web stranice www.fortesolar.hr ili telefona 021 266 021.