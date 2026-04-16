Sutra počinje 4. INCLUDE festival, festival namijenjen baš svima

Od petka 17. do utorka 21. travnja 2026. u Splitu će se održati četvrto izdanje INCLUDE festivala – inkluzivnog umjetničkog festivala koji kroz raznolik program izvedbenih, filmskih i participativnih sadržaja otvara prostor za ravnopravno sudjelovanje svih članova zajednice.

Festival je namijenjen djeci, mladima i odraslima s različitim vrstama invaliditeta i teškoća, ali i osobama bez teškoća, kao i stručnjacima, studentima i svima zainteresiranima za suvremenu umjetnost, inkluzivne prakse i art terapiju. Tijekom pet festivalskih dana publiku očekuju predstave, radionice suvremenog plesa, cirkusa i likovne art terapije, filmske projekcije te diskurzivni program koji potiče dijalog o inkluziji u kulturi. Sve aktivnosti u sklopu festivala su besplatne uz prijavu putem Google obrasca zbog ograničenog broja mjesta:

Prijave su otvorene do do popunjenja slobodnih mjesta.

Program započinje u petak 17. travnja, kada se u galeriji Studio 21 održavaju art terapijske radionice „Granice“ i „Mali meštar“ pod vodstvom Magdalene Rubeše. Radionica „Granice“ namijenjena je odraslima i kroz rad s glinom otvara prostor za istraživanje osobnih granica, emocija i odnosa prema sebi i drugima, dok „Mali meštar“ djeci omogućuje kreativno izražavanje kroz modeliranje i inspiraciju djelima Ivana Meštrovića. Istoga dana publika će moći pogledati i završnu prezentaciju inkluzivne radionice „Tijela koja pričaju“, u kojoj sudionici kroz pokret, tijelo i elemente cirkusa istražuju načine kreativnog izražavanja. Radionica se odvija na govornom i znakovnom jeziku,a vode ih dvije voditeljice s inozemnim adresama – Ivana Dužanec i La Pao Avilés. Program u petak uključuje i radionicu Mije Kevo „Ples za sve“ u Domu za starije i nemoćne Zenta, koja kroz nježan i prilagođen rad s pokretom potiče aktivnost, socijalizaciju i osjećaj zajedništva kod starijih osoba.

U subotu 18. travnja festival donosi dinamičan spoj kazališta, plesa i pripovijedanja. Radionica „Dozvolite da se predstavim“ Ane Dalbello, koristi kazališne tehnike i improvizaciju kao alat za osobni razvoj i izražavanje, posebno u radu s mladima i odraslima osobama koje se suočavaju s različitim životnim izazovima.Pripovjedačica Jasmina Aleksandra Žiljak kroz „Art of storytelling“ donosi interaktivni pripovjedni performans koji kroz inspirativne priče potiče maštu, empatiju i osjećaj povezanosti među publikom svih generacija, od 5 do 105 godina. Za mlade je namijenjena plesna radionica „Vrijeme, prostor, ples“, koja kroz istraživanje ritma, dinamike i odnosa u prostoru razvija svijest o tijelu i kreativni izraz, a vodit će je Sanja Polić i Sanja Josipović iz plesnog kolektiva Magija. Večer zaključuje predstava „Pod pritiskom“ Teatra Tirena, koja kroz odnos učenice i profesorice snažno progovara o pritiscima obrazovnog sustava i njihovom utjecaju na mentalno zdravlje mladih.

U nedjelju 19. travnja na programu je inkluzivna plesna predstava „Dvije stolice“ riječkog kolektiva Magija, nominirana za strukovnu nagradu za suvremeni ples 2025. Ova predstava okuplja plesačice s i bez invaliditeta te kroz minimalistički, ali snažan scenski izraz istražuje odnos tijela, različitosti i međusobne podrške, istovremeno propitujući percepciju tijela u suvremenom plesu. Nakon predstave slijedi tribina „Kultura za sve? Između dobre volje i stvarnih promjena“, koja okuplja umjetnike, organizatore i predstavnike zajednice kako bi otvorili pitanje stvarne dostupnosti kulture i potaknuli dijalog o konkretnim promjenama u kulturnom sustavu.

U ponedjeljak 20. travnja publiku očekuje predstava „Translations“, jedinstveno plesno iskustvo prilagođeno slijepim i slabovidnim osobama, ali i videćim osobama koji žele istražiti drugačije načine percepcije umjetnosti. Kroz zvuk, pokret i audiodeskripciju, predstava otvara prostor za doživljaj plesa izvan vizualnog okvira. U večernjem programu u Arheološkom muzeju održat će se storytelling koncert „Mala od Caske” namijenjne djeci i odraslima koji kroz spoj glazbe Žarka Marinkovića, pripovijedanje Sanje Grgine i arheološke inspiracije stvarnim nalazom kostura djevojčiceu Caskoj, donosi emotivnu i edukativnu priču o prošlosti. Paralelno, u Udruzi Jedna mladost prikazat će se film „Gluha“, nagrađen na Berlinaleu, koji kroz intimnu priču o majčinstvu i identitetu otvara važna pitanja života gluhih osoba, uz inkluzivne titlove i pristupačan format. Program se realizira us uradnji s udrugama Kultura svima svugdje i Filmaktiv.

Festival se zatvara u utorak 21. travnja interaktivnom predstavom za djecu „Tri skockana praščića” plesnog centra Tala koja kroz pokret, igru i poznatu priču potiče djecu na razmišljanje o zajedništvu, različitosti i suradnji. U popodnevnom programu slijede projekcije kratkih inkluzivnih filmova za djecu te radionica „Kako inkluzivirati plesnu predstavu“, koja kroz praktičan rad i razgovor približava djeci i odraslima na koji način se radi audideskripcija, a učit će i osnove znakovnog jezika. Voditelji radioce su Maja Ogrizović i Antonio Pavlović iz Kulture svima svugdje.

Nositelj projekta je plesna udruga Tiramola, uz partnersku podršku organizacija: Hrvatska udruga za art terapiju – HART, Cirkus Kolektiv, Multimedijalni kulturni centar Split, Platforma Doma mladih, Kultura svima svugdje, Filmaktiv te Udruga za kulturu Beat / Studio 21.

Festival se realizira uz financijsku podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, Zaklade Kultura nova, Ministarstva kulture i medija RH, Splitsko-dalmatinske županije i Grada Splita.

