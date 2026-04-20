DANAS U SPLITU: Otvara se jedinstveni shop-in-shop koncept uz vrijedne nagrade i posebne pogodnosti za posjetitelje

U City Centru One Split svoja vrata otvara prva Telemach x HONOR shop-in-shop poslovnica – inovativan koncept koji na jednom mjestu objedinjuje vrhunske telekomunikacijske usluge i najnoviju tehnologiju. Svečano otvorenje počinje danas u 17 sati, a za sve posjetitelje pripremljen je bogat program uz brojne pogodnosti i iznenađenja.

Najhrabriji će se moći okušati u nagradnim izazovima i osvojiti vrijedne HONOR pametne telefone iz najnovije serije, dok će svi posjetitelji moći uživati u posebnim Telemach ponudama dostupnima samo povodom otvorenja. Za dodatnu energiju i dobru atmosferu pobrinut će se poznati hrvatski vaterpolisti i influenceri koji će sudjelovati u izazovima i družiti se s posjetiteljima.

Inače, riječ je o potpuno novoj vrsti poslovnice koja donosi iskustvo kakvo dosad nije viđeno ni na domaćem ni na europskom tržištu. Uz standardnu ponudu Telemach usluga, posjetitelji će imati priliku iz prve ruke isprobati širok raspon HONOR uređaja – od pametnih telefona i nosivih gadgeta do naprednih rješenja za pametni dom. Posebna atrakcija bit će ekskluzivna prilika da među prvima u Hrvatskoj vide i testiraju novu HONOR 600 seriju, i to prije službenog dolaska na tržište.