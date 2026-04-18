Neviđen interes publike za dramu “Prima facie": Nataša Janjić Medančić rasprodala i drugu izvedbu, treći termin 27.4. već je u prodaji

Glas o izvrsnoj predstavi nadaleko se čuje, stoga ne čudi ogroman interes za monodramom "Prima facie" u izvedbi Nataše Janjić Medančić.

Monodrama "Prima facie" rasprodala je i drugi termin, te je zbog neviđenog interesa u prodaji TREĆI TERMIN koji će publika pogledati 27. travnja u 20 sati na Teatru uz more u Lori.

"Nakon splitske premijere 12. travnja, nakon zaglušujuće tišine publike u dvorani koja je bez daha pratila izvedbu, nakon petominutnih stajaćih ovacija, ulaznice za drugu izvedbu 26. travnja su u idućim satima nestale iz prodaje. Na našu sreću, Nataša je oslobodila treći termin za Split te će splitska publika imati priliku pogledati "Prima facie" i u ponedjeljak, 27. travnja. Bit će ovo ujedno i posljednja ovosezonska izvedba s kojom zatvaramo petu godinu kazališnog festivala Teatar uz more. Kazališno druženje nastavit ćemo uskoro na ljetnoj sceni u Lori i na 6. Teatru uz more." - Damir Bubalo, Teatar uz more

"Splitska izvedba je bila sve ono što se i može očekivati od splitske publike, ali i puno više od toga. Nikad nije svejedno izaći pred publiku, ali pred svoju, splitsku, to je uvijek poseban osjećaj. Hvala vam na reakcijama, na potvrdi zašto je ovaj posao vrijedan svakog truda. Ovu izvedbu ću pamtiti i već se sad radujem novom susretu sa Splitom i publikom Teatra uz more. Vidimo se 26. i 27. travnja na Teatru uz more. Čekamo vas u Lori!" - Nataša Janjić Medančić.

Tekst drame "Prima Facie" djelo je Australke Suzie Miller, po zanimanju pravnice koja je godinama radila na zaštiti ljudskih prava, i napisan je maestralno. To potvrđuje i činjenica kako se upravo ovaj tekst trenutno izvodi na četrdesetak svjetskih kazališnih pozornica uključujući i one na Broadwayu i West Endu.

Prima facie ili "na prvi pogled" pravni je izraz za dokaz dovoljan da potvrdi tvrdnju, presudu u nečiju korist - osim ako ga druga strana jačim dokazima ne ospori. Drugim riječima, označava kako su dokazi naizgled uvjerljivi.

A naizgled je teška riječ kad na sudu baš vaš život ovisi o njoj.

Drama "Prima Facie" raskrinkava pravni sustav koji je sam po sebi kazalište u stvarnom životu. Uloge su podijeljene na uloge moćnih igrača koji vode glavnu riječ i na žrtve koje moraju dokazati svoju nevinost.

A ponekad život dodijeli istoj osobi više uloga.

Tessa – briljantna kaznena odvjetnica karijeru je izgradila na vjeri u zakon, pravila i moć sudnice. Ona je mlada, bahata, zna kako sustav funkcionira. I zna u njemu pobjeđivati iako ponekad pobjeda znači uništiti žrtvu.

No što se dogodi kad briljantna odvjetnica sama postane žrtva?

Može li pravni sustav zaista razumjeti ljudsko iskustvo?

Hit s Broadwaya i londonskog West Enda u Split donosi Nataša Janjić Medančić, u intenzivnoj i glumački zahtjevnoj izvedbi koja publiku vodi kroz priču o moći, istini i cijeni pravde.

U nastavku repertoara na Teatra uz more u Splitu pogledajte:

24.4. u 20 sati - GRINTALO - HNK ŠIBENIK - RASPRODANO

26.4. u 20 sati - PRIMA FACIE - Nataša Janjić Medančić - RASPRODANO

27.4. u 20 sati - PRIMA FACIE - Nataša Janjić Medančić - ZATVARANJE 5. SEZONE TEATRA UZ MORE

