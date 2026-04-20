Bespovratni poticaji za ugradnju dizala već su tu, ali bez Glavnog projekta zgrade ostaju bez novca

Zahvaljujući novom Zakonu o upravljanju i održavanju zgrada i Vladinom Programu sufinanciranja, ugradnja dizala u postojeće višekatnice više nije samo želja stanara, već realnost koja je nadohvat ruke. No, put do bespovratnih sredstava ima svoje jasne korake. O tome smo razgovarali s Ilijom Renićem, suvlasnikom tvrtke CETINA DIZALA d.o.o.

Godinama je ugradnja dizala u starije zgrade bila preskup pothvat za većinu suvlasnika. Ipak, 2026. godina donosi povijesnu prekretnicu. Vlada Republike Hrvatske službeno je usvojila Program sufinanciranja ugradnje dizala, čime se otvaraju vrata značajnim bespovratnim sredstvima za tisuće stanara diljem zemlje.

„Ovo je prilika koju generacije stanara čekaju, posebno naši stariji sugrađani i osobe smanjene pokretljivosti,“ ističe na početku razgovora Ilija Renić.

Što donosi novi zakon i tko ima pravo na poticaje?

Novi zakonski okvir postavlja jasna pravila: država će sufinancirati ugradnju dizala u postojeće stambene zgrade, a cilj je poboljšati pristupačnost i kvalitetu života. Renić nam pojašnjava ključne stavke koje suvlasnici moraju znati:

Nema "najbržeg prsta": Prijave se više ne boduju po vremenu predaje, već prema jasnim kriterijima. Više bodova ostvaruju zgrade s većim brojem osoba s invaliditetom, osobe starije životne dobi, te zgrade u jedinicama lokalne samouprave koje su također uključene u sufinanciranje.

Suglasnost suvlasnika: Za pokretanje postupka ugradnje dizala sada je potrebna suglasnost više od 50% suvlasnika (prema udjelu u vlasništvu), što znatno olakšava proces u odnosu na nekadašnjih 100%.

Zajednica suvlasnika: Zgrade moraju biti upisane u Registar zajednica suvlasnika kako bi mogle nastupati kao investitori i primati sredstva.

Glavni projekt: Temelj bez kojeg ne možete krenuti

Iako su poticaji dostupni, postoji jedna "kvaka" koju mnogi suvlasnici previde dok ne bude prekasno. Da bi se uopće mogli prijaviti na javni poziv za sufinanciranje, zgrada mora imati izrađen Glavni projekt dizala.

„Glavni projekt je ključ svega. Bez njega nema građevinske dozvole, nema prijave na natječaj, a samim time ni državnog novca,“ upozorava Renić.

Pojašnjava kako Glavni projekt nije samo tehnički crtež, već opsežna dokumentacija koja potvrđuje da je ugradnja tehnički izvediva i sigurna. Upravo je faza projektiranja ona u kojoj stručnjaci tvrtke Cetina Dizala rješavaju najzahtjevnije probleme – poput smještaja dizala u uska stubišta ili izgradnje vanjskog staklenog okna.

Cetina Dizala – Partner od prve skice do prve vožnje

Kada se upuštate u projekt koji mijenja životnu rutinu cijele zgrade, iskustvo je presudno. Tvrtka Cetina Dizala profilira se kao tržišni lider upravo u segmentu ugradnje dizala u postojeće objekte.

Osim vrhunske kvalitete dizala, iznimno brze ugradnje po principu "ključ u ruke", dugogodišnjeg jamstva te servisne podrške, ono što ih izdvaja je upravo izrada Glavnog projekta – usluga koju obavljaju kao presudan prvi korak. Njihovi stručnjaci vode suvlasnike kroz cijelu šumu administracije.

Renić ističe da su posebno specijalizirani za:

- Projektiranje i ugradnju u zgrade bez postojećeg okna.

- Kompaktna rješenja za uska stubišta (MRL dizala bez strojarice).

- Izradu vanjskih čeličnih i staklenih konstrukcija koje estetski podižu vrijednost nekretnine.

„Ulaganje u dizalo nije samo trošak – to je investicija koja trenutno podiže tržišnu vrijednost vašeg stana za 15 do 20 posto, a što je najvažnije, omogućuje slobodu kretanja onima kojima je to najpotrebnije,“ zaključuje Renić.

