FZOEU 2026 u Dalmaciji: kako do sufinanciranja za solarnu elektranu, baterijski sustav i dizalicu topline

FZOEU priprema novi nacionalni javni poziv za sufinanciranje sunčanih elektrana, baterijskih sustava i dizalica topline za obiteljske kuće. Ukupan proračun programa iznosi 38 milijuna eura: 20 milijuna eura za fotonaponske elektrane, 10 milijuna eura za dizalice topline i 8 milijuna eura za baterijske sustave, koji se sufinanciraju isključivo uz fotonaponsku elektranu. Za standardna kućanstva predviđeno je do 50 posto prihvatljivih troškova.

Prema nacrtu poziva, okvirni iznos sufinanciranja za standardno kućanstvo može doseći do 6.250 € za dizalicu topline, do 6.000 € za sunčanu elektranu i do 5.600 € za baterijski sustav. Konačan iznos ovisi o tehničkim parametrima projekta i pravilima poziva.

Tko može sudjelovati

Program je namijenjen fizičkim osobama — vlasnicima ili suvlasnicima obiteljske kuće, koji imaju prijavljeno prebivalište na adresi kuće najmanje 30 dana prije podnošenja prijave. Za dizalicu topline postoji dodatni uvjet: kuća mora imati važeći energetski certifikat i, ako je riječ o primorskoj Hrvatskoj, odgovarati najmanje energetskom razredu B prema pokazatelju potrebne energije za grijanje. To je posebno važno upravo za Dalmaciju.

Kako sudjelovanje u fondu izgleda u praksi

Prema trenutačnom nacrtu poziva, najprije se priprema prijavni paket. To znači da je prije same prijave potrebno odabrati rješenje, izabrati izvođača i pribaviti tehničku ponudu, a za fotonaponsku elektranu pripremiti i dokumentaciju vezanu uz priključenje preko HEP-a. Ako prijavljujete i dizalicu topline, unaprijed morate imati energetski certifikat kuće. Tek nakon službene objave poziva prijava se podnosi putem sustava eFZOEU, čime formalno ulazite u postupak.

Fond prijave obrađuje prema redoslijedu zaprimanja. Ako prijava ispunjava uvjete i za nju postoji raspoloživ budžet, donosi se odluka i sklapa ugovor s prijaviteljem. Nakon toga slijedi realizacija projekta: isporuka opreme, montaža, priključenje, puštanje u pogon i priprema završne dokumentacije za isplatu. Poziv bi, nakon objave, trebao biti otvoren do kraja godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Po završetku radova podnosi se zahtjev za isplatu. Uz njega se prilažu računi, potvrde o plaćanju, jamstvena dokumentacija, fotodokumentacija, a za fotonaponsku elektranu i baterijski sustav i Potvrda za trajni pogon od HEP ODS-a. Nakon što Fond zaprimi potpunu i ispravnu dokumentaciju, sredstva se isplaćuju u roku od 30 dana.

Važno je naglasiti još jednu stvar: prema nacrtu poziva, troškovi se mogu priznati od 1. siječnja 2026., ali ako je sustav u cijelosti plaćen prije službene objave poziva, takav projekt neće biti prihvatljiv za sufinanciranje. Zato je važno krenuti na vrijeme, ali i poštovati ispravan redoslijed koraka.

Zašto je za vlasnike kuća u Dalmaciji važno pripremiti se na vrijeme

Za kuće u Zadarskoj, Šibensko-kninskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji sunčana elektrana više nije samo “zelena investicija”, nego konkretan način smanjenja mjesečnih troškova i veće neovisnosti o rastu cijena električne energije. Ako se sustav dodatno nadogradi baterijom i, prema potrebi, dizalicom topline, kućanstvo dobiva još veću kontrolu nad vlastitom potrošnjom i dugoročnim troškovima.

U programima poput ovoga često ne prolazi najbolje onaj tko je prvi čuo za poziv, nego onaj tko je na vrijeme pripremio dokumentaciju i tehničko rješenje. Budući da se prijave obrađuju po redoslijedu zaprimanja, spremnost za prijavu može biti stvarna prednost.

Kako vam može pomoći Soft Energy Systems

Tvrtka Soft Energy Systems izvodi projekte po principu "ključ u ruke" za vlasnike kuća u Dalmaciji — od prvog savjetovanja do gotovog sustava i podrške oko dokumentacije.

Za svakog klijenta analiziramo objekt i potrošnju, predlažemo optimalnu konfiguraciju sustava, dimenzioniramo sunčanu elektranu, biramo odgovarajući baterijski sustav i dizalicu topline, pripremamo tehničko rješenje, vodimo postupak prema HEP-u te izvodimo montažu i puštanje u rad.

Jednako je važno i to što Soft Energy Systems ima iskustvo rada s fondovima i programima sufinanciranja. Znamo koji su dokumenti ključni, gdje najčešće dolazi do pogrešaka i kako unaprijed postaviti cijeli proces tako da klijent ne izgubi vrijeme, novac ni priliku za ostvarenje potpore.

Za klijenta to znači jednostavniji i sigurniji proces: umjesto da samostalno prolazi kroz tehničke detalje, HEP-procedure i administraciju Fonda, cijeli projekt vodi s jednom tvrtkom koja sve korake prati redom i u ispravnom trenutku.

Zašto djelovati već sada

Sada je pravi trenutak ne za žurbu, nego za pripremu. Dok traje faza usuglašavanja završne verzije poziva, moguće je mirno procijeniti objekt, odabrati konfiguraciju sustava, provjeriti dokumentaciju za kuću, sagledati tehničke uvjete priključenja i unaprijed izračunati okvirni budžet.

Kada službeni poziv bude objavljen, pripremljen korisnik već će imati sve potrebno za pravodobnu prijavu.

Obratite se tvrtki Soft Energy Systems

