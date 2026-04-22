Skriveni problem modernih apartmana i stanova- PVC stolarija pospješuje stvaranje vlage i plijesni

U posljednjih desetak godina, gotovo svi apartmani i stambeni objekti u Dalmaciji i Istri prošli su kroz energetsku obnovu – ugrađena je nova PVC ili ALU stolarija, poboljšana izolacija i smanjeni su toplinski gubici. Iako su takvi zahvati donijeli brojne prednosti, otvorili su i jedan ozbiljan problem o kojem se još uvijek nedovoljno govori – nedostatak prirodne ventilacije.

Naime, moderna stolarija gotovo u potpunosti „zabrtvi“ prostor, sprječavajući prirodan protok zraka koji je nekada bio moguć kroz stare prozore i vrata. Rezultat toga je zadržavanje vlage, nakupljanje CO2 i stvaranje idealnih uvjeta za razvoj plijesni.

Zašto je protok zraka danas važniji nego ikad?

U turističkim objektima, gdje se gosti često izmjenjuju, problem je dodatno izražen. Svakodnevne aktivnosti poput kuhanja, tuširanja i boravka više osoba u zatvorenom prostoru stvaraju velike količine vlage. Bez adekvatne izmjene zraka, ta vlaga ostaje zarobljena unutar prostora.

Posljedice su brzo vidljive:

pojava kondenzacije na prozorima

neugodni mirisi

stvaranje plijesni na zidovima i stropovima

narušena kvaliteta boravka i zdravlja

Otvaranje prozora često se smatra rješenjem, no ono je kratkotrajno i nepraktično – osobito tijekom sezone kada su apartmani stalno u funkciji, ali i zimi kada dolazi do gubitka topline.

Ventoterm – kontrolirani protok zraka bez gubitaka

Rješenje donose Ventoterm ventilacijski sustavi koji omogućuju kontinuiran i kontroliran protok zraka – bez potrebe za otvaranjem prozora.

Sustav istovremeno:

dovodi svjež, filtriran zrak izvana

izbacuje ustajali, vlažan i zagađen zrak iz prostora

Na taj način se osigurava stalna izmjena zraka i održava optimalna razina vlažnosti, čime se sprječava nastanak plijesni i osigurava zdraviji boravak.

Prilagođeno modernim objektima

Ventoterm koristi decentralizirani sustav ventilacije, što znači da se može jednostavno ugraditi u postojeće apartmane i poslovne prostore – bez velikih građevinskih zahvata.

Njegove ključne prednosti uključuju:

automatsku kontrolu vlage i CO2

antialergijske filtere koji sprječavaju ulazak prašine i alergena

kontinuirano pročišćavanje zraka

energetsku učinkovitost koja smanjuje potrošnju energije

diskretan dizajn koji se uklapa u svaki interijer

Osim što poboljšava kvalitetu zraka, sustav štiti i samu nekretninu od dugoročnih oštećenja uzrokovanih vlagom.

Pametna investicija za dugoročnu kvalitetu

U vremenu kada gosti sve više obraćaju pažnju na kvalitetu smještaja, svjež zrak i ugodna atmosfera postaju ključni faktori zadovoljstva. Apartmani bez vlage, plijesni i ustajalog zraka ostavljaju bolji dojam i osiguravaju konkurentsku prednost na tržištu.

Istovremeno, vlasnici dobivaju dugoročno rješenje koje čuva prostor i smanjuje potrebu za sanacijama.

Zaključak

Zabrtvljeni prostori možda štede energiju, ali bez pravilne ventilacije postaju potencijalni izvor problema. Kontrolirani protok zraka više nije luksuz, već nužnost modernog stanovanja i turizma.

Ventoterm ventilacijski sustavi nude jednostavno, učinkovito i dugoročno rješenje koje osigurava zdrav zrak, optimalnu vlažnost i vrhunsku kvalitetu boravka – u sezoni i izvan nje.

