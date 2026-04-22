Skriveni problem modernih apartmana i stanova- PVC stolarija pospješuje stvaranje vlage i plijesni

U posljednjih desetak godina, gotovo svi apartmani i stambeni objekti u Dalmaciji i Istri prošli su kroz energetsku obnovu – ugrađena je nova PVC ili ALU stolarija, poboljšana izolacija i smanjeni su toplinski gubici. Iako su takvi zahvati donijeli brojne prednosti, otvorili su i jedan ozbiljan problem o kojem se još uvijek nedovoljno govori – nedostatak prirodne ventilacije.
Naime, moderna stolarija gotovo u potpunosti „zabrtvi“ prostor, sprječavajući prirodan protok zraka koji je nekada bio moguć kroz stare prozore i vrata. Rezultat toga je zadržavanje vlage, nakupljanje CO2 i stvaranje idealnih uvjeta za razvoj plijesni.
Zašto je protok zraka danas važniji nego ikad?
U turističkim objektima, gdje se gosti često izmjenjuju, problem je dodatno izražen. Svakodnevne aktivnosti poput kuhanja, tuširanja i boravka više osoba u zatvorenom prostoru stvaraju velike količine vlage. Bez adekvatne izmjene zraka, ta vlaga ostaje zarobljena unutar prostora.
Posljedice su brzo vidljive:
- pojava kondenzacije na prozorima
- neugodni mirisi
- stvaranje plijesni na zidovima i stropovima
- narušena kvaliteta boravka i zdravlja
Otvaranje prozora često se smatra rješenjem, no ono je kratkotrajno i nepraktično – osobito tijekom sezone kada su apartmani stalno u funkciji, ali i zimi kada dolazi do gubitka topline.
Ventoterm – kontrolirani protok zraka bez gubitaka
Rješenje donose Ventoterm ventilacijski sustavi koji omogućuju kontinuiran i kontroliran protok zraka – bez potrebe za otvaranjem prozora.
Sustav istovremeno:
- dovodi svjež, filtriran zrak izvana
- izbacuje ustajali, vlažan i zagađen zrak iz prostora
Na taj način se osigurava stalna izmjena zraka i održava optimalna razina vlažnosti, čime se sprječava nastanak plijesni i osigurava zdraviji boravak.
Prilagođeno modernim objektima
Ventoterm koristi decentralizirani sustav ventilacije, što znači da se može jednostavno ugraditi u postojeće apartmane i poslovne prostore – bez velikih građevinskih zahvata.
Njegove ključne prednosti uključuju:
- automatsku kontrolu vlage i CO2
- antialergijske filtere koji sprječavaju ulazak prašine i alergena
- kontinuirano pročišćavanje zraka
- energetsku učinkovitost koja smanjuje potrošnju energije
- diskretan dizajn koji se uklapa u svaki interijer
Osim što poboljšava kvalitetu zraka, sustav štiti i samu nekretninu od dugoročnih oštećenja uzrokovanih vlagom.
Pametna investicija za dugoročnu kvalitetu
U vremenu kada gosti sve više obraćaju pažnju na kvalitetu smještaja, svjež zrak i ugodna atmosfera postaju ključni faktori zadovoljstva. Apartmani bez vlage, plijesni i ustajalog zraka ostavljaju bolji dojam i osiguravaju konkurentsku prednost na tržištu.
Istovremeno, vlasnici dobivaju dugoročno rješenje koje čuva prostor i smanjuje potrebu za sanacijama.
Zaključak
Zabrtvljeni prostori možda štede energiju, ali bez pravilne ventilacije postaju potencijalni izvor problema. Kontrolirani protok zraka više nije luksuz, već nužnost modernog stanovanja i turizma.
Ventoterm ventilacijski sustavi nude jednostavno, učinkovito i dugoročno rješenje koje osigurava zdrav zrak, optimalnu vlažnost i vrhunsku kvalitetu boravka – u sezoni i izvan nje.
