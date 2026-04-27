Turnir u stolnim balotama predvodi tjedan zabave u Kontraloopu

U četvrtak, 30. travnja, s početkom u 19:00 sati, Kontraloop postaje okupljalište svih ljubitelja igre, druženja i zdravog nadmetanja. Na programu je turnir u stolnim balotama, organiziran u parovima, koji donosi opuštenu atmosferu, jednostavna pravila i – bogate nagrade.

Sudjelovanje je potpuno besplatno, bez kotizacije i bez izgovora, što ovaj turnir čini savršenim povodom za okupljanje ekipe i čistu zabavu nakon radnog dana. Prijave ekipa i dodatne informacije dostupne su na www.kontraloop.hr

No, zabava u Kontraloopu ne staje s turnirom. Radni dani ovdje više nisu samo odbrojavanje do vikenda, već pravi razlog za izlazak. Tjedan započinje uz THE SHOWTIME KVIZ, koji se održava svakog utorka u 20:00 sati i okuplja ekipe željne znanja, smijeha i dobre energije. Nakon posljednjeg pitanja večer se nastavlja uz kuglanje, pikado, hranu, piće i razne igre – sve pod jednim krovom, bez žurbe i seljenja.

Srijede su rezervirane za čisti reset uz Good Vibes Night, koja od 20:00 sati pretvara Kontraloop u pravi mid-week escape. Uz pizze po 9 €, koktele po 6 € i glazbu rezident DJ-eva iz Fjok Collectivea, atmosfera je opuštena, plesna i savršena za zaborav svakodnevnih obaveza.

Za kraj tjedna, petkom i subotom od 20:00 sati, DJ preuzima kontrolu i dodatno zagrijava atmosferu, zabavljajući ekipe i zaokružujući Kontraloop priču kao idealno mjesto za izlazak svaki dan u tjednu.

Jer u Kontraloopu tjedan ima više ritma – i više razloga za izlazak. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme: rezervacije@kontraloop.hr ili 091 / 444-3004.