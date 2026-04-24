Načelnica Jelse Marija Marjan: "Aglomeracija Jelsa–Vrboska–Stari Grad ključna investicija za održivi otočni razvoj"

Načelnica Općine Jelsa Marija Marjan često ističe da je razvoj otočnih mjesta moguć samo ondje gdje se podjednako poštuju potrebe stanovništva, okoliša i budućih generacija. Projekt aglomeracije Jelsa–Vrboska–Stari Grad upravo je takav primjer: obuhvaća Jelsu, Vrbosku i Basinu na području općine te donosi suvremenu infrastrukturu koja smanjuje ekološke rizike i otvara prostor za kvalitetniji razvoj.

Zašto biste ovaj projekt nazvali jednom od najvažnijih investicija za Jelsu i Vrbosku u novije vrijeme?

Zato što on zadire u samu osnovu kvalitete života. Komunalna infrastruktura nije uvijek vizualno atraktivna niti medijski “glasna”, ali ona određuje koliko je neko mjesto sigurno, funkcionalno i spremno za budućnost. Kada govorimo o Jelsi i Vrboskoj, govorimo o sredinama koje imaju snažan identitet, dugu tradiciju života uz more i sve izraženije razvojne izazove povezane s turizmom, klimatskim promjenama i rastućim pritiskom na resurse.

Ovaj projekt je važan jer omogućuje da rast ne ide na štetu prostora. Mještani dobivaju stabilniji i moderniji sustav, smanjuju se rizici povezani sa zastarjelim rješenjima, a općina dobiva čvršći temelj za daljnje planiranje. To je za mene ključna vrijednost: ne gradimo samo za sezonu ili za jednu administrativnu godinu, nego za desetljeća.

Koliko je pitanje septičkih jama i starih sustava odvodnje bilo ozbiljan okolišni problem?

Na otoku je to uvijek ozbiljno pitanje, bez obzira na to je li problem u nekom trenutku vidljiv golim okom. Krški teren i blizina mora znače da svaki zastarjeli ili neadekvatni sustav nosi potencijalni rizik za podzemne vode, obalni pojas i ukupnu kakvoću okoliša. Upravo zato u dostavljenim materijalima i naglašavamo koliko je važno smanjiti oslanjanje na septičke jame i prijeći na centraliziran, kontroliran i tehnički pouzdan sustav.

Ne govorimo samo o infrastrukturi, nego o prevenciji štete. Kada se otpadne vode sustavno prikupljaju i odvode na pročišćavanje, tada se bitno smanjuje mogućnost procjeđivanja, prelijevanja i nekontroliranog opterećenja okoliša. To je možda manje vidljiv rezultat od nekog novog javnog prostora, ali je za zdravlje prostora i zajednice daleko važniji.

Zašto je upravo na otoku važno govoriti o vodi kao o razvojnom, a ne samo komunalnom pitanju?

Zato što je voda na otoku strateški resurs. Ona nije nešto što se podrazumijeva. U otočnim sredinama sve je osjetljivije: sustavi su izloženiji sezonskim skokovima potrošnje, logistika održavanja je složenija, a posljedice kvarova ili preopterećenja često su izraženije nego na kopnu. Zato svako smanjenje gubitaka u mreži i svako unapređenje sustava znači mnogo više od tehničkog poboljšanja.

Za nas je to pitanje sigurnosti, otpornosti i odgovornog upravljanja resursima. Ako želimo očuvati Jelsu kao mjesto ugodnog života, a istodobno ostati otvoreni razvoju i kvalitetnom turizmu, onda moramo imati infrastrukturu koja to može pratiti. U suprotnom, svaki razvoj vrlo brzo počinje opterećivati upravo ono što želimo sačuvati.

Kako ovaj projekt utječe na identitet mjesta i budućnost lokalne zajednice?

Mislim da je to posebno važno pitanje. Ljudi često zamišljaju da razvoj znači odricanje od identiteta, ali ja vjerujem u suprotno: pravi razvoj identitet štiti. Ako želite sačuvati Jelsu i Vrbosku kao mjesta čistog mora, kvalitetnog života i autentičnog otočnog ambijenta, onda morate ulagati u sustave koji će taj prostor zaštititi od preopterećenja i improvizacije.

Ovaj projekt zato vidim kao izraz odgovorne lokalne politike. On pokazuje da općina ne misli samo na današnje potrebe, nego i na to kakav će prostor ostaviti djeci i unucima. Očuvanje identiteta nije samo čuvanje starih kamenih ulica i veduta. To je i čuvanje mora, tla, podzemnih voda i ukupnog komunalnog reda.

Koja je Vaša poruka građanima nakon završetka projekta?

Moja poruka je da je ovo ulaganje u dostojanstveniji, sigurniji i održiviji život. Možda se najveće koristi neće osjetiti u jednoj jedinoj gesti ili u jednom simboličnom trenutku, nego kroz svakodnevicu: kroz veću pouzdanost sustava, manji okolišni rizik, bolju otpornost tijekom sezone i veće povjerenje da naša mjesta imaju budućnost.

Za otočnu zajednicu to je velika stvar. Pokazuje da možemo biti razvojno ambiciozni, a istodobno duboko odgovorni prema prostoru u kojem živimo.