U Mall of Split otvorena Planetopijina knjižara – nova oaza za ljubitelje knjiga

Planetopija već 20 godina djeluje kao izdavačka kuća, a kroz svoje knjižare razvija jedinstveni koncept mjesta koje povezuje knjige, kulturu i održiv način života. Nakon knjižara u Zagrebu i Puli, splitska lokacija dodatno širi taj koncept, donoseći ga i na jug. U splitskoj knjižari to se vidi i kroz pažljivo odabran izbor ekoloških proizvoda za svakodnevnu upotrebu i darivanje, od kojih su mnogi dostupni samo u njihovim prostorima – detalj koji dodatno obogaćuje izbor za kupce i poziva na otkrivanje ponude brojnih novih brendova vrhunske kvalitete.

Na policama Planetopijine knjižare nalazi se kurirani izbor naslova domaćih i stranih autora svih izdavača. Suvremena i klasična književnost, popularni romani, publicistika, filozofija i poezija, putopisi, naslovi iz područja osobnog razvoja i pozitivne psihologije, raskošne kuharice i knjige o zdravlju, ponajbolje iz svakog žanra nalazi se u Planetopiji. Uz najčitanije i najtraženije domaće naslove, tu su i posebna izdanja knjiga na engleskom jeziku.

Pažnju privlači i dječji odjel osmišljen kao mali kutak za listanje i igru, s velikim izborom slikovnica i eko-igračaka. Kultni francuski brendovi za djecu Djeco, Janod, Le Toy Van i Žirafa Sophie kao i nizozemski Fresk, samo su neki od razloga zbog kojih ćete u knjižari vjerojatno ostati duže nego ste planirali.

Interijer potpisuje agencija Brigada koja s Planetopijom surađuje od samih početaka kroz sada već četiri knjižare u Hrvatskoj. Ideja je da prostor odaje dojam dnevnog boravak u gradu – mjesto u kojem se posjetitelji mogu osjećati ugodno, opušteno i dobrodošlo. Prirodni materijali, topli tonovi i detalji poput drvenih elemenata i zelenih akcenata dodatno naglašavaju taj osjećaj.

„Vjerujem da su knjižare jedan od najljepših izraza kulture jednog grada, mjesta koja mu daju toplinu i karakter, a ljudima prostor za susret sa znanjem, inspiracijom i unutarnjim rastom. Knjige nas uče empatiji, toleranciji i razumijevanju drugih, vrijednostima koje su nam danas potrebnije nego ikad. Upravo te vrijednosti želimo živjeti i dijeliti kroz novu Planetopijinu knjižaru u Splitu. Mi smo zaljubljeni u knjige i doživljavamo ih kao nepresušan izvor ljudske kreativnosti, imaginacije i mogućnosti da svijet vidimo drugačijim očima. Želja mi je da ova knjižara bude prostor kojem će se ljudi vraćati s radošću i po onaj poseban osjećaj da se upravo tako vraćamo sebi,“ istaknula je Marina Kralj Vidačak, direktorica Planetopije.

Nakon prvih tjedana rada pokazalo se da Split ovakav koncept prepoznaje kao mjesto koje nije samo prodajni prostor, nego mala oaza za sve koji traže knjige, inspiraciju, kvalitetnu preporuku, originalan izbor darova, ali i trenutak mira u užurbanom danu.

Dodatni razlog za posjet je i aktualna ponuda u kojoj se do kraja mjeseca može pronaći izbor od 50 Planetopijinih izdanja po cijeni od 5 eura. Idealna prilika da pronađete svoj omiljen naslov. Vrijedi istaknuti da je u tijeku i aktualna akcija „Knjiga svima i svuda“, koja traje od 23. do 30. travnja, tijekom koje će sva Planetopijina izdanja, uključujući i novitete, kao i brojni naslovi drugih izdavača, biti dostupni uz popust.

