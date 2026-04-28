Otkriven počinitelj: Policija utvrdila tko stoji iza današnje lažne dojave o bombama u školama

Danas, nešto iza 12 sati, zaprimljena je telefonska dojava u kojoj je navedeno kako su u dvije obrazovne ustanove na području Dubrovnika i Mokošice postavljene eksplozivne naprave.

Nakon zaprimljene dojave, na teren su odmah upućeni policijski službenici koji su obavili preglede navedenih obrazovnih ustanova. Po završetku provjera utvrđeno je da su dojave bile lažne.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Policija je utvrdila kako je dojavu uputio alkoholizirani 50-godišnjak s područja Dubrovnika, protiv kojega je u tijeku daljnje kriminalističko istraživanje.