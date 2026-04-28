Legndarni dvorac u Kaštelima ima novog vlasnika: Nakon godina čekanja stiže luksuzni hotel

Nakon više od dva desetljeća, simbol Kaštel Štafilića, velebni dvorac Rotondo dobio je novog vlasnika, kako smo i objavili. No, u trenutku koji označava prekretnicu za kaštelanski turizam, Massimo Vecchi sada već bivši vlasnik ovog povijesnog zdanja, odlučio je za Portal Grada Kaštela progovoriti o razlozima prodaje, investitoru koji preuzima palicu i emocijama koje prate rastanak s projektom njegovog života.

Massimo Vecchi nije samo vlasnik nekretnine, on je čovjek koji je 2001. godine kupio ruševinu i u nju udahnuo novi život. Njegov glas u razgovoru odaje mješavinu ponosa i olakšanja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

- Ljudi vide dvorac, ali ne vide 23 godine svakodnevne brige. Sve što je na Rotondu napravljeno, napravljeno je mojim privatnim novcem. Često se zaboravlja da nulte kategorije spomenika kulture zahtijevaju ogromna sredstva, a ja sam kroz sve ove godine bio potpuno sam. Nijedna institucija, ni lokalna ni državna, nije sudjelovala ni s jednim eurom - izravan je Vecchi i dodaje kako su mu velika podrška bile njegove kćeri.

- Moje kćeri Veronica i Giovanna su mi bili velika podrška kada je trebalo odlučiti kako dalje napredovati, što napraviti. Dolazile su ovdje, pomagale su mi, i stručnom i moralnom podrškom podupirali su me u svemu. Dali su mi vjetar u leđa kad sam gotovo odustajao – s ponosom govori.

Unatoč osvrtu na račun izostanka financijske pomoći, Vecchi ističe da je u stručnom smislu imao ljude kojima je neizmjerno vjerovao.

- Gospođa dipl.ing. turizma Renée Čaleta Meroni je osoba kojoj dugujem mnogo, ona je razumjela dušu ovog dvorca. Jako puno je radila na obnovi dvorca i pomagala je i vodila brigu o svim radovima rekonstrukcije. Također, moram spomenuti gospođu dipl.ing.arh. Amalasuntu Caratan Gracin iz Konzervatorskog odjela u Trogiru koja je bila strpljiva s nama i bila je spreman pomoći na terenu. Iako su bili strogi, kako konzervatori i trebaju biti, uvijek su bili korektni. Bez te sinergije, dvorac danas ne bi ovako izgledao - naglašava Vecchi.

Vecchi u razgovoru podsjeća da njegova ostavština nije samo utvrda na moru. Njegov angažman obuhvatio je i širu okolicu, čime je pokazao kako se privatni investitor treba odnositi prema javnom prostoru. Vecchi je uredio i staru pekaru ispred Nehaja.

Kako je kazao to je bio njegov doprinos urbanoj strukturi Kaštela. Želio je da cijeli taj potez diše zajedno s dvorcem koji će uskoro zasjati u punom sjaju.

Investitor koji povezuje Kaštela: Od Zeničkog do Rotonda

Ono što je dosad bila strogo čuvana tajna, sada je potvrđeno, dvorac Rotondo kupio je investitor koji već realizira veliki projekt hotela na lokaciji bivšeg odmarališta Zeničko u Kaštel Starom.

Vecchi naglašava kako mu je bilo ključno da dvorac preuzme netko tko ima viziju i kapital za dovršetak.

- Imao sam mnogo ponuda kroz godine, ali ovaj je investitor pravi izbor. On poznaje naš mentalitet i sustav. Čim smo sklopili dogovor, on je već bio u kontaktu s prvim projektantom dvorca kako bi osigurao kontinuitet struke. To mi je dalo mir, jer ovaj dvorac to zaslužuje – govori Vecchi.

Budućnost: Luksuz koji Kaštela zaslužuju

Prodaja dvorca vlasniku koji sugerira stvaranje jedinstvenog turističkog klastera najviše kategorije, Kaštela bi nakon desetljeća čekanja, mogla dobiti luksuzni hotelski smještaj koji povezuje povijesnu jezgru i moderne sadržaje.

- Odlazim sretan jer znam da će Rotondo zasjati u punom sjaju. Ja sam svoje odradio – sačuvao sam ga od propadanja kad je bilo najteže, a sada je vrijeme da netko s jačim logističkim vjetrom u leđima otvori njegova vrata svijetu - zaključio je Vecchi.