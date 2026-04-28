Navršilo se 35 godina od osnutka 4. brigade: "Promijenili smo tijek hrvatske povijesti"

Navršilo se 35 godina od sastanka održanog u vili Dalmaciji, na kojem je i službeno potvrđeno osnivanje 4. brigade Zbora narodne garde, jedne od najvažnijih postrojbi u stvaranju moderne hrvatske države.

Tim povodom oglasio se Miroslav Skoko, suosnivač 4. brigade, koji je istaknuo ponos zbog sudjelovanja u povijesnim događajima koji su obilježili Domovinski rat.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

„S ponosom se sjećam tog dana kada smo, predvođeni pokojnim Mladenom Bujasom i pokojnim Ivom Jelićem, promijenili tijek novije hrvatske povijesti i pridonijeli ostvarenju tisućljetnog hrvatskog sna“, poručio je Skoko.

Naglasio je i trajnu zahvalnost svim braniteljima koji su sudjelovali u obrani Hrvatske, posebno onima koji su dali svoje živote za slobodu domovine.

„Slava svim junacima koji su svoje živote položili za domovinu“, zaključio je.