Bivši časnik HV-a optužen za prijetnje smrću supruzi. Već je bio nasilan

Općinski kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je optužnicu protiv I. K., zvanog “Pukovnik”, umirovljenog višeg časnika HV-a i odlikovanog Ordenom kraljice Jelene, zbog prijetnji supruzi. Tereti ga se da je početkom kolovoza prošle godine tijekom telefonskog razgovora supruzi ozbiljno prijetio smrću, što je kod nje izazvalo strah za vlastiti život, doznaje Index.

Prema optužnici, I. K. je 1. kolovoza 2025. oko 11 sati nazvao suprugu i rekao joj da su mu ukinute mjere opreza te da se vraća u stan.

U nastavku razgovora, kako se navodi, izrekao je niz uvreda i prijetnji.

“Rekao joj je da će je baciti u Savu i da se vraća u stan, a također joj je rekao da ode u ku…, da je glupača i da je to njegov stan”, navodi se u optužnici.

Državno odvjetništvo smatra da je time počinio kazneno djelo prijetnje prema bliskoj osobi.

Tužiteljstvo traži zatvor i produljenje mjera opreza

Tužiteljstvo predlaže da sud I. K. osudi na osam mjeseci zatvora te mu produlji mjere opreza, uključujući zabranu približavanja i kontakta sa žrtvom te udaljenje iz doma.

Optuženi se brani da nije prijetio supruzi i tvrdi da ga lažno prijavljuje zbog imovinskih odnosa oko stana.

Suprotno tome, supruga je u iskazu navela da ju je prijetnja šokirala i da je odmah nakon razgovora pozvala policiju.

“Bila sam u velikom šoku te sam plakala”, navela je, dodajući da je zbog bolesti posebno osjetljiva na stres.

Ranije osuđivan za nasilje u obitelji

Iz dokumentacije proizlazi da je “Pukovnik” i ranije osuđivan za nasilna kaznena djela na štetu supruge, uključujući nasilje u obitelji i tjelesne ozljede, te da je prekršajno kažnjavan.

Tužiteljstvo upozorava da postoji opasnost od ponavljanja djela, ali smatra da se ona može spriječiti mjerama opreza s obzirom na njegovu dob.