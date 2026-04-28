FOTO Zgrozit ćete se na ove prizore iz splitske garaže, radnici Čistoće izašli na hitnu prijavu

Na Facebook stranici Kotar Trstenik objavljene su fotografije koje su izazvale zabrinutost građana nakon što je u garaži u Papandopulovoj ulici pronađena velika količina glomaznog otpada.

Na objavljenim fotografijama vide se odbačene WC školjke, stari madraci, dotrajali kauči, uništene police, drvene daske i razni drugi predmeti, koji su potpuno zatrpali prostor garaže.

Iz gradskog kotara upozorili su na neodgovorno ponašanje pojedinaca te pozvali građane da otpad odlažu na propisan način.

Kako navode, nakon hitne prijave na teren su izašli radnici Čistoća Split koji su uklonili nakupljeni otpad i očistili prostor.

Predsjednik Kotar Trstenik Damir Barbir poručio je kako zatečeno stanje pokazuje koliko je važno odgovorno postupati s otpadom.

„Radnici Čistoće intervenirali su po hitnoj prijavi u garaži u Papandopulovoj ulici. Nažalost, prizori koje su zatekli pokazuju neodgovorno odlaganje otpada. Objavili smo fotografije prije i nakon čišćenja te još jednom apeliramo na građane da otpad odlažu savjesno i na za to predviđena mjesta kako bismo zajedno osigurali čist i uredan kvart“, poručio je Barbir.