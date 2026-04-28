Svećenik s 2,06 promila skrivio tešku nesreću: Bez vozačke letio preko BMW-a pa završio na Cliju

Općinski sud u Virovitici donio je presudu protiv 41-godišnjeg svećenika, diplomanta Katoličkog bogoslovnog fakulteta, koji je proglašen krivim za kazneno djelo protiv sigurnosti prometa.

Sud mu je izrekao uvjetnu kaznu zatvora od osam mjeseci, uz rok kušnje od dvije godine, te dvogodišnju zabranu upravljanja motornim vozilima, za sve kategorije osim B. Uz to, dužan je platiti 322 eura sudskih troškova, prenosi Podravski list.

Presuda se odnosi na prometnu nesreću koja se dogodila 21. lipnja prošle godine oko 15 sati na Podravskoj magistrali. Svećenik je upravljao motociklom Suzuki od 650 kubika, i to u stanju teške alkoholiziranosti, izmjereno mu je 2,06 promila alkohola u krvi, što ga je, prema presudi, činilo “potpuno nesposobnim za sigurnu vožnju”.

Krećući se iz smjera Starog Gradaca prema Lozanu, nije na vrijeme uočio kolonu zaustavljenih vozila. Prednjim dijelom motocikla udario je u stražnji dio BMW-a, koji se nalazio iza Renault Clija. Clio se zaustavio kako bi propustio vozila iz suprotnog smjera prije skretanja ulijevo prema Rogovcu.

Od siline udarca motociklist je preletio preko BMW-a i završio na stražnjem staklu Clija, pri čemu je zadobio teške tjelesne ozljede. Vozač i putnik iz BMW-a prošli su s lakšim ozljedama – istegnućima i nagnječenjima vratne i torakalne kralježnice.

Zbog težine ozljeda svećenik je prvo prevezen u virovitičku bolnicu, a potom helikopterom u KBC Osijek. Naknadno je utvrđeno da je vozio neregistrirani i neosigurani motocikl, kao i da mu je vozačka dozvola bila istekla. Taj dio postupka vodio se odvojeno, na prekršajnom odjelu.