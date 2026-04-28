Hrvati otkrili čega se odriču zbog rasta cijena: "Ovaj odgovor je važno istaknuti"

Redovito mjesečno istraživanje Crobarometar, koje ekskluzivno objavljuje Dnevnik Nove TV, donosi i drugi dio istraživanja. Ovaj mjesec ispitanici su odgovarali na pitanje čega bi se prvo odrekli da dođe do novog porasta cijena.

Crobarometar je istražio i koliko bi građana podržalo slanje hrvatskih vojnika u operacije Saveza ako bi došlo do napada na jednu od članica NATO-a, a odgovarali su i na pitanje podržavaju li zahtjeve sindikata za povećanjem plaća.

Rezultate je prezentirala i analizirala reporterka Dnevnika Nove TV , uz gosta komentatora Borisa Jokića.

Slanje vojske u misije NATO-a

Ispitanici su odgovarali na pitanje bi li u slučaju napada na članicu NATO-a, podržali slanje pripadnika OSRH-a u operacije Saveza. Da bi to uglavnom podržalo, reklo je 28 posto ispitanika. Njih 66 posto uglavnom ne podržava slanje hrvatskih vojnika u operacije Saveza. Ne zna ili ne želi odgovoriti njih šest posto.

Što se krije iza tih brojki, analizirao je Boris Jokić, koji je rekao: "Donekle me iznenađuje. Ovi podaci nisu važni samo za RH nego za cjelokupni NATO savez. Ovih 66 posto je jako zanimljiv podatak. Iza toga se krije da je točno 50 posto ispitanih u potpunosti protiv takve akcije. To upućuje na dvije stvari. Po meni, prva je to što je Hrvatska, nažalost, prošla kroz rat i siguran sam da su Hrvati i Hrvatice za mir."

"Druga stvar je da možda i nije objašnjeno što je NATO savez. Naime, u slučaju napada na jednu članicu druge moraju reagirati, mislim da to nije adekvatno objašnjeno građanima", poručio je Jokić.

"Nije objašnjeno od onih koji upravljaju Oružanim snagama i vojskom i samom državom. Trebali bismo biti svjesni da u globalnom svijetu, naročito koji je obilježen sukobima, nama je na neki način osigurač upravo NATO u slučaju napada na druge zemlje, ali i na nas", dodao je.

Komentirao je i hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića. "On nema koordinirane politike vezano za vanjskopolitička pitanja i onda je rezultat ovakav. Mir je jako važan i dobro je da su ljudi većinom za mir, ali isto tako trebaju biti svjesni da u trenutačnoj situaciji zemlje nisu izolirani otoci i moraju i trebaju djelovati kao cjelina."

Analizirao je i odgovore ispitanika ovisno o njihovim stranačkim preferencijama. "Potpora ne prelazi 50 posto niti kod jednih simpatizera. Ipak, ona je najveća kod simpatizera HDZ-a. Najveći otpor ovakvom uključivanju je kod simpatizera stranke Most", otkrio je Jokić.

"Izrazito protiv uključivanja bi bile žene, a veća je potpora kod visoko obrazovanih ljudi i ljudi iz gradova", dodao je.

Odricanje zbog rasta cijena

Ispitanici su odgovarali na pitanje na kojim bi stavkama, kada bi došlo do porasta cijena, štedjeli ili čega bi se odrekli, a na prvom mjestu za većinu ispitanika su izlasci, restorani i kafići.

Te bi si stavke uskratilo 39 posto ispitanika. Na drugom su mjestu putovanja i godišnji odmori, za njih je 32 posto. 29 posto njih kaže da više nemaju gdje štedjeti.

Alkohola i duhana odreklo bi se 26 posto ispitanika, odjeće i obuće 25 posto, kulture i zabave također 25 posto. Slijedi kupnja namještaja, aparata, elektronike, toga bi se odreklo 23 posto ispitanika, pretplata i usluga 20 posto, a privatnih usluga, primjerice frizera ili kozmetičara, njih 19 posto.

