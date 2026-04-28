Još jedan proizvod se povlači, sumnja se u Escherichiju coli

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda Klice rotkvice 70g, EAN: 3857500059482, LOT broj: RO 41 25 11 25, najbolje upotrijebiti do 1. svibnja 2026., zbog moguće kontaminacije sjemena rotkvice bakterijom Escherichia coli koja proizvodi šigatoksin (STEC).

'Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane', priopćeno je.

Klice proizvodi tvrtka Zrnko iz Vrbovca.

Kada dospije u krvotok, šigatoksin može oštetiti male krvne žile, dovesti do njihova začepljenja, anemije i pada broja trombocita.