Koliko daleko 'vide' kamere za mjerenje brzine?

Ako vidite kameru za brzinu ili laserski pištolj, obično brzo pustite gas, ali ovisno o uređaju, za tu reakciju je možda već prekasno. Laserski uređaji imaju različitu udaljenost na kojoj se aktiviraju, odnosno udaljenost na kojoj će snimiti prebrzu vožnju, piše HAK revija. U nekim slučajevima to je mnogo ranije nego što vozači vjeruju, zato ponekad može biti prekasno kada uočite kameru za brzinu.

Ovisno o uređaju, u Njemačkoj se brzina može bilježiti i do 1000 metara od lokacije gdje se nalazi kamera. Uvijek vam preporučujemo vožnju, po ograničenjima brzine, neovisno o tome nalazite li se u Njemačkoj, Hrvatskoj ili bilo gdje drugdje. Sigurnije je, a i štedi vam novac.

Što se tiče asortimana, u Njemačkoj se koristi osam modela, prenosi e-fahrer.de. Ovisno o uređaju, mogu bilježiti prekoračenje brzine na udaljenosti do 1000 metara:

Multanova MU VR 6FAFB – do 15 metara

Multanova MU VR 6F – tri do 40 metara

Eso ES 1.0 – do 18 metara

Eso μP 80 – do 25 metara

LaserPatrol/TraffiPatrol – 30 do 500 metara

Riegl LR90-235/P – 30 do 500 metara

Riegl FG21-P – 30 do 1000 metara

Traffipax speedoPhot – do četiri trake i do 45 metara .