Ponos i emocije: Splitski gradonačelnik objavio emotivne fotografije s Dračevca

Na Dračevcu je obilježena 35. obljetnica osnutka legendarne 4. gardijske brigade „Pauci“. U emotivnom i dostojanstvenom programu prisutni su se prisjetili poginulih i nestalih pripadnika te odali počast jednoj od najvažnijih postrojbi Domovinskog rata, čija je žrtva trajno obilježila povijest Hrvatske i Dalmacije.

Tim povodom oglasio se splitski gradonačelnik, Tomislav Šuta na Facebooku.

- Samo je jedna udarna.Na Dračevcu sam danas, polaganjem vijenca i paljenjem svijeće pred spomen-kapelicom Sv. Križa, odao počast poginulim i nestalim pripadnicima 4. gardijske brigade. Njihova žrtva ostaje trajna obveza i temelj naše slobode - napisao je Šuta na Facebook.

Podsjetimo, svečanost je održana kod spomen-kapelice Sv. Križa, gdje su položeni vijenci i zapaljene svijeće u znak sjećanja na poginule i nestale pripadnike brigade. Okupljeni su odali počast svim braniteljima koji su sudjelovali u obrani Hrvatske, ističući njihovu žrtvu kao trajni temelj slobode. Događaju su prisustvovali predstavnici Grada Splita, braniteljskih udruga, Hrvatske vojske te brojni građani. Naglašena je važnost očuvanja sjećanja na ratni put 4. gardijske brigade i prenošenja vrijednosti Domovinskog rata na buduće generacije.