Ponos i emocije: Splitski gradonačelnik objavio emotivne fotografije s Dračevca

Na Dračevcu je obilježena 35. obljetnica osnutka legendarne 4. gardijske brigade „Pauci“. U emotivnom i dostojanstvenom programu prisutni su se prisjetili poginulih i nestalih pripadnika te odali počast jednoj od najvažnijih postrojbi Domovinskog rata, čija je žrtva trajno obilježila povijest Hrvatske i Dalmacije.
Legendarna Četvrta slavi 35 godina: Dalmacija se na Dračevcu prisjeća svojih heroja
Tim povodom oglasio se splitski gradonačelnik, Tomislav Šuta na Facebooku.
- Samo je jedna udarna.Na Dračevcu sam danas, polaganjem vijenca i paljenjem svijeće pred spomen-kapelicom Sv. Križa, odao počast poginulim i nestalim pripadnicima 4. gardijske brigade. Njihova žrtva ostaje trajna obveza i temelj naše slobode - napisao je Šuta na Facebook.
Podsjetimo, svečanost je održana kod spomen-kapelice Sv. Križa, gdje su položeni vijenci i zapaljene svijeće u znak sjećanja na poginule i nestale pripadnike brigade. Okupljeni su odali počast svim braniteljima koji su sudjelovali u obrani Hrvatske, ističući njihovu žrtvu kao trajni temelj slobode.