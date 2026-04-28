Miro Bulj postao dida, otkrio je i ime djevojčice

Saborski zastupnik i gradonačelnik Sinja Miro Bulj podijelio je na društvenim mrežama lijepu privatnu vijest – postao je dida.
„Dragi prijatelji, postao sam dida male Magdalene“, napisao je Bulj, ne skrivajući sreću zbog dolaska nove članice obitelji.
Objava je ubrzo privukla brojne čestitke prijatelja, suradnika i pratitelja, koji su mu uputili lijepe želje povodom ovog posebnog životnog trenutka. Dolazak unuke Magdalene zasigurno je jedan od onih događaja koji nadilaze svakodnevne političke obveze i donose posebnu radost u obiteljski život.
Moja reakcija na članak je...
5
1
4
0
0
0
1