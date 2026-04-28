Mijenja se travnjak na Poljudu: Posao vrijedan 269.452 eura dobila splitska tvrtka

Grad Split donio je odluku o odabiru izvođača za zamjenu umjetnog travnjaka na pomoćnom igralištu u sastavu sportskog objekta Stadion Poljud. Posao je, prema odluci gradonačelnika Tomislava Šute dodijeljen splitskoj tvrtki Jadro d.d.

Vrijednost ugovora koji se planira sklopiti iznosi 215.562,02 eura bez PDV-a, odnosno 269.452,53 eura s PDV-om.

Na natječaj pristigle tri ponude

Postupak javne nabave proveden je kao otvoreni postupak, a procijenjena vrijednost nabave iznosila je 345.000 eura. Predmet nabave bila je zamjena umjetnog travnjaka na pomoćnom igralištu u sklopu Poljuda.

Na natječaj su pristigle tri ponude. Ponude su predali EDEL SPORT d.o.o. iz Zagreba, Mifka Sport d.o.o. iz Zagreba te Jadro d.d. iz Splita. Kao odabrana ponuda navedena je ponuda tvrtke Jadro d.d., uz obrazloženje da je riječ o prvorangiranoj valjanoj ponudi.

Jedna ponuda odbijena

U odluci je navedeno i da se ponuda tvrtke EDEL SPORT d.o.o. odbija. Kao razlog odbijanja navedeno je da je ponuda nepravilna i neprikladna, odnosno da nije sukladna dokumentaciji o nabavi. U obrazloženju stoji da ponuditelj ne nudi proizvod koji se traži, zbog čega ponuda bez značajnih izmjena ne može zadovoljiti potrebe i zahtjeve naručitelja propisane dokumentacijom o nabavi.

Grad Split primjenjuje rok mirovanja, što znači da ugovor ne može biti sklopljen odmah nakon donošenja odluke. Protiv odluke je moguće izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku od deset dana od primitka odluke.

Nakon isteka propisanih rokova, ako ne bude prepreka u postupku, Grad Split moći će sklopiti ugovor s odabranim izvođačem i krenuti prema realizaciji zamjene umjetnog travnjaka na pomoćnom igralištu Poljuda.