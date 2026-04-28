Drastičan životni zaokret: Glumica postala opatica, Sergej Trifunović objavio susret

Nekadašnja nada glumišta i zvijezda filma "Sjene uspomena", Aleksandra Guberinić, svoju obećavajuću karijeru zamijenila je duhovnim životom u potpunosti posvećenim Bogu. Danas je poznata kao mati Lukija, opatica jednog samostana u rodnoj Crnoj Gori.
Aleksandra Guberinić je 1993. godine upisala glumu na Fakultetu dramskih umjetnosti kod profesora Milenka Maričića i slovila je za jednu od najtalentiranijih mladih studentica. Njezinu klasu činila su danas brojna poznata imena, među kojima su Miloš Timotijević, Paulina Manov i Danijela Vranješ. Publika je pamti po ulozi mlade djevojke koja želi postati glumica u filmu "Sjene uspomena" iz 2000. godine, gde je glumila zajedno s glumačkim legendama Batom Živojinovićem i Draganom Jovanovićem. Jedna od najzapaženijih scena jest trenutak u kojem Aleksandra nespretno opali pljusku Bati Živojinoviću, piše Blic.
Daleko od javnosti, Aleksandra je dobila samostansko ime mati Lukija. Samostan čija je danas opatica nalazi se u njezinoj rodnoj kući u Crnoj Gori. Glumac Sergej Trifunović nedavno se susreo s njom i podijelio zajedničku fotografiju na Instagramu, što je izazvalo veliku pažnju. Objavi se priključio i glumac Andrija Milošević, prisjetivši se da su krajem devedesetih zajedno glumili u premijeri predstave "Happy end" u Crnogorskom narodnom pozorištu.
