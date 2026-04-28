Božinović poslao upozorenje: "Hrvatska je suočena s brojnim prekograničnim ugrozama"

Davor Božinović poručio je u utorak kako se Hrvatska suočava s nizom prekograničnih sigurnosnih prijetnji te da je država u modernizaciju oružanih snaga, civilne zaštite i policije usmjerila sva dostupna sredstva iz europskih fondova, priopćilo je Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Govoreći na summitu Inicijativa triju mora u Dubrovnik, ministar je naglasio kako Hrvatska ima važnu ulogu kada je riječ o upravljanju migracijama.

Podsjetio je da se zemlja nalazi na zapadnobalkanskoj migrantskoj ruti, zbog čega se suočava s drukčijim izazovima od onih u sjevernim dijelovima Europe.

„Smješteni smo na koridoru Zapadnog Balkana i ovdje su izazovi specifični. No postoji i niz drugih pitanja na kojima bismo trebali zajednički djelovati“, rekao je Božinović.

Kao ključna područja suradnje izdvojio je obranu od kibernetičkih napada, zaštitu kritične infrastrukture, prilagodbu klimatskim promjenama te borbu protiv organiziranog kriminala i krijumčarskih mreža.

Božinović je istaknuo i važnost novog europskog elektroničkog sustava ulaska i izlaska putnika, za koji smatra da bi mogao donijeti značajan iskorak u sigurnosnom nadzoru granica.

Prema njegovim riječima, novi sustav omogućit će bolju evidenciju osoba koje ulaze u Europu te jasniji uvid u to tko legalno, a tko nezakonito boravi na području Europske unije.