Šef Ryanaira: "Bez obzira što god se dogodi, ljudima možemo jamčiti da..."

Izvršni direktor Ryanair Michael O’Leary upozorio je da bi brojne europske zrakoplovne kompanije mogle zapasti u ozbiljne probleme ako cijene mlaznog goriva ostanu visoke tijekom ljetne sezone.

Kako prenosi CNBC, O’Leary smatra da bi pojedini prijevoznici mogli završiti u stečaju, dok je Ryanair u povoljnijoj poziciji jer je unaprijed osigurao oko 80 posto potrebnih količina goriva.

Cijene goriva snažno porasle

Troškovi goriva naglo su porasli nakon blokade Hormuški tjesnac, do koje je došlo nakon izbijanja rata na Bliskom istoku krajem veljače ove godine.

Govoreći na konferenciji Norges Bank Investment Management u Oslo, O’Leary je naveo da je cijena mlaznog goriva Jet A-1 u ožujku iznosila oko 80 dolara po barelu, dok je sada dosegnula oko 150 dolara.

Prema podacima Međunarodna udruga za zračni prijevoz (IATA), prosječna cijena mlaznog goriva u tjednu zaključno s 24. travnja porasla je na 179 dolara po barelu.

“Mogući su stvarni bankroti”

O’Leary je poručio kako bi produljeno razdoblje visokih cijena tijekom srpnja, kolovoza i rujna moglo teško pogoditi konkurenciju.

„Ako cijene ostanu ovako visoke kroz ljeto, brojne europske aviokompanije suočit će se s ozbiljnim financijskim poteškoćama“, rekao je.

Dodao je da očekuje i konkretne propasti pojedinih prijevoznika, što bi dugoročno moglo dodatno ojačati položaj Ryanaira na tržištu.

Ryanair bez poskupljenja karata?

Prvi čovjek Ryanaira tvrdi da putnici njihove kompanije ne bi trebali osjetiti posljedice rasta cijena goriva.

„Možemo jamčiti da neće biti poskupljenja karata, dodataka za gorivo ni novih naknada, bez obzira na razvoj situacije tijekom ljeta“, istaknuo je O’Leary.

Naglasio je i da je Ryanair trenutno najbolje zaštićen europski avioprijevoznik kada je riječ o troškovima goriva.