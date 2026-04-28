[FOTO & VIDEO] Suženje u Vukovarskoj stvara kaos: „Prelazak ceste je kao ruski rulet“

Na početku Vukovarske ulice, u blizini gradilišta budućeg trgovačkog centra Small Mall, promet se posljednjih dana odvija otežano zbog značajnog suženja kolnika. Ova situacija stvara probleme ne samo vozačima, već i pješacima koji svakodnevno prolaze tim dijelom grada.

Zbog radova i privremene regulacije prometa, prometne trake su smanjene, a preglednost dodatno otežana, osobito u vrijeme pojačanih gužvi. Vozači se žale na otežano mimoilaženje i nejasnu signalizaciju, dok pješaci ističu kako im je prelazak ceste postao izrazito nesiguran.

„Prelazak pješačkog prijelaza ovdje je pravi ruski rulet“, upozorava jedan Splićanin, naglašavajući da automobili često nailaze velikom brzinom, a vozači zbog suženja više pažnje posvećuju samom kretanju kroz uski prostor nego pješacima na zebri.

Dodatni problem predstavlja činjenica da se radi o frekventnoj prometnici kojom svakodnevno prolazi velik broj vozila, ali i pješaka, uključujući učenike i starije osobe. U takvim uvjetima i najmanji propust može dovesti do opasnih situacija.

Građani apeliraju na nadležne da hitno poboljšaju privremenu prometnu signalizaciju, osiguraju dodatne mjere zaštite za pješake te, ako je moguće, ubrzaju radove kako bi se promet što prije normalizirao. Do tada, svi sudionici u prometu pozivaju se na dodatni oprez, jer trenutni uvjeti zahtijevaju maksimalnu pažnju i strpljenje.