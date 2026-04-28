Kreće obnova Bazena Poljud: Grad Split odabrao izvođača za posao vrijedan više od 632 tisuće eura

Grad Split donio je odluku o odabiru izvođača za obnovu Sportskog centra Bazeni Poljud. U otvorenom postupku javne nabave kao najpovoljnija valjana ponuda odabrana je ona splitske tvrtke RELIANCE d.o.o., s kojom se planira sklopiti ugovor vrijedan 505.933,23 eura bez PDV-a, odnosno 632.416,53 eura s PDV-om.

Na natječaj pristiglo pet ponuda

Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 520.000 eura, a na natječaj je pristiglo ukupno pet ponuda. Ponude su dostavile tvrtke PROACTIV d.o.o. iz Solina, SALADO d.o.o. iz Splita, MAR d.o.o. iz Samobora, RELIANCE d.o.o. iz Splita te DELTRON d.o.o. iz Splita.

Kao odabrana ponuda navedena je ponuda tvrtke RELIANCE d.o.o., sa sjedištem u Istarskoj ulici u Splitu. U obrazloženju odluke stoji kako je riječ o prvorangiranoj valjanoj ponudi.

Ugovor vrijedan više od 632 tisuće eura

Nakon isteka zakonskog roka mirovanja Grad Split može sklopiti ugovor s odabranim izvođačem. Time se otvara put prema obnovi jednog od najvažnijih sportskih objekata u gradu, Sportskog centra Bazeni Poljud.