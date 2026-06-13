FESB obilježio 66 godina izvrsnosti: Više od 12 milijuna eura projekata i pedesetak aktivnih istraživanja

Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB) u Splitu u petak je svečanom akademijom u punoj dvorani A100 obilježio impresivnu 66. obljetnicu svog osnutka i uspješnog djelovanja.

Svečanost je okupila preko 250 uzvanika, uključujući brojne eminentne stručnjake, znanstvenike te visoke goste iz političkog i društvenog života, među kojima su bili saborski zastupnik Andro Krstulović Opara te Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković s kolegama.

Intelektualni potencijal koji prkosi brzim tehnološkim promjenama

U svom obraćanju, dekan FESB-a, prof. dr. sc. Branimir Lela, osvrnuo se na bogatu povijest, ali i na izazove koje donose moderne, posebice digitalne tehnologije koje potpuno mijenjaju sliku svijeta u svega godinu ili dvije.

"Iza nas je 66 godina i puno turbulencija, ali gledamo u pozitivnu budućnost. Iako smo kao sustav golemi i ponekad tromi, trudimo se hvatati korak s nevjerojatno brzim tehnološkim promjenama. S ovim kadrovskim i intelektualnim potencijalom koji imamo na fakultetu, uvjeren sam da se možemo nositi sa svim izazovima", istaknuo je dekan Lela.

FESB danas drži poziciju jednog od najvažnijih stupova Sveučilišta u Splitu, a dekan je iznio i impresivan sukus trenutnog stanja na fakultetu:

2300 studenata trenutno se obrazuje na splitskom FESB-u.

19 studijskih programa pruža studentima najmodernija inženjerska znanja.

268 zaposlenika čini okosnicu nastave i istraživanja (17 više nego lani).

Preko 12 milijuna eura iznosi ukupna vrijednost projekata koji pripadaju samom fakultetu, a koji uključuju 40 međunarodnih i 9 nacionalnih projekata.

4 spin-off tvrtke uspješno su osnovane na fakultetu, što predstavlja ključan korak u transferu tehnologije i stvaranju poslova visoke dodane vrijednosti.

Osvrnuvši se na tržište rada, dekan je naglasio kroničan deficit za inženjerskim kadrom te uputio jasnu poruku studentima koji zbog posla ponekad zanemare završetak studija: "Tržište rada je gladno inženjera. Nove tehnologije traže sofisticirana i vrlo kompleksna znanja koja se mogu dobiti jedino na fakultetu – i u tome im nikakav ChatGPT sigurno neće pomoći."

Znanstvena izvrsnost i suradnja s vatrogasnom zajednicom

Poseban naglasak ove godine stavljen je na izvrsnu znanstveno-stručnu suradnju s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom. Upravo iz te sinergije proizašao je i rad nagrađenog studenta Jakova Beje, koji je nakon završetka diplomskog studija računarstva upisao poslijediplomski studij, a danas je primio nagradu za najbolji diplomski rad.

Njegov rad bavi se sustavom za ranu detekciju požara, koji već djelomično funkcionira u praksi i pomaže vatrogascima u nadzoru šireg područja Hrvatske. Iako je projekt pod strogim ugovorom o povjerljivosti (NDA), mladi znanstvenik ne krije optimizam i želju za nastavkom istraživačke karijere na splitskom fakultetu.

FESB-ov ugled u svijetu potvrđuje i sudjelovanje njegovih znanstvenika u pedesetak aktualnih projekata, među kojima je najzvučniji onaj u CERN-u, vezan uz istraživanje Higgsova bozona i tajni Velikog praska.

Nagrade za neumoran rad i pozitivnu energiju

Dan fakulteta bio je povod i za dodjelu priznanja najuspješnijim pojedincima. Među njima je i Marko Ježina, bivši učenik šibenske Gimnazije Antona Vrančića, koji je primio priznanje kao najuspješniji maturant koji je upisao prvu godinu elektrotehnike na FESB-u.

"Izazovnije je nego u srednjoj školi, mora se dosta raditi, ali ima vremena i za studentski život. Vidim se u elektronici u budućnosti", poručio je brucoš Marko.

Svečanost je bila i u znaku profesora koji svojim radom vuku fakultet naprijed. Prof. dr. sc. Sandro Nižetić, šef Katedre za termodinamiku i termotehniku, primio je još jednu u nizu nagrada za svoj ustrajan rad:

"Lijepo je kada se prepozna trud. Mladim kolegama uvijek kažem: 'Dajte sve od sebe, stisnite i ne žalite se.' Najlakše je uvijek kukati da nešto fali. Ja pokušavam stvari okrenuti na pozitivu i u tom duhu postizati rezultate. Danas su uvjeti studiranja bolji nego ikad u zadnjih 25 godina koliko sam ovdje, iako je okolina postala znatno zahtjevnija."

Priznanjem se okrunio i doc. dr. sc. Mišo Jurčević, koji iza sebe ima već 16 godina staža na FESB-u – od studenta do docenta. Za Jurčevića je ovo uistinu plodna godina, budući da je uz priznanje matičnog fakulteta nedavno dobio i Državnu nagradu za znanost te nagradu Hrvatske akademije tehničkih znanosti (HATZ). "Ova priznanja su potvrda da idemo u dobrom smjeru i da unatoč svemu ovdje možemo producirati vrhunske, svjetske rezultate", zaključio je Jurčević.

FESB već 66 godina dokazuje da je institucija čiji je doprinos Splitu, Dalmaciji i cijeloj Hrvatskoj nemoguće izmjeriti, a sudeći po energiji profesora i uspjesima studenata, splitska inženjerska misao nastavlja hrabro koračati ispred svog vremena.