Članovima Uprave INA-e isplaćeni veliki bonusi: Lani dobili po 124.000 eura bruto

Članovima uprave poznate hrvatske kompanije isplaćeni su veliki bonusi za uspješno poslovanje.

Uprava INA-e nagrađena je za ostvarene poslovne rezultate: lani im je isplaćeno po 124.000 eura bruto bonusa, a nešto manji iznos dobili su ove godine. Predlani im je pak bio isplaćen bonus u iznosu 89.000 eura.

Bonuse je dobila predsjednica uprave Ine Zsuzsanna Eva Ortutay te hrvatski članovi uprave Hrvoje Šimović i Marin Zovko koji su imali puni 12-mjesečni mandat, piše Danica.

Članovi uprave INA-e fiksno zarađuju 12.500 eura bruto mjesečno, što je njihova ugovorena plaća. Uz to, imaju pravo i na dodatnu naknadu za službeni automobil, prehranu, interno ugošćavanje, stanarinu.

Predsjednik Nadzornog odbora Damir Mikuljan lani je dobivao oko 7300 eura bruto mjesečne naknade. Članovi NO-a imali su naknadu u iznosu oko 5100 eura bruto mjesečno.