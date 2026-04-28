Više od 800 tisuća građana dobiva povrat poreza: Evo kada sjeda na račune i što napraviti ako novac ne stigne

Porezna uprava Republike Hrvatske izvijestila je u utorak da isplata povrata poreza na dohodak za 2025. godinu počinje 4. svibnja, a pravo na povrat ima više od 800 tisuća građana.

Građani će obavijesti o privremenim poreznim rješenjima najprije dobivati u svoje korisničke pretince unutar sustava e-Građani, dok će tijekom svibnja rješenja stizati i poštom na adrese prebivališta ili uobičajenog boravišta.

Povrat poreza odnosi se na sve porezne obveznike koji ispunjavaju zakonske uvjete, a isplate će se provoditi prema redoslijedu izdavanja rješenja.

Iz Porezne uprave napominju kako se povrati isplaćuju putem automatiziranog sustava koji obuhvaća velik broj građana, zbog čega nije moguće sve isplate realizirati istoga dana.

Novac će zato sjedati postupno tijekom svibnja, ovisno o dinamici obrade podataka i donošenju rješenja, dok se dio uplata može očekivati i nakon tog razdoblja.

Većina građana povrat bi trebala dobiti bez dodatnih koraka, a sredstva će biti uplaćena na račune evidentirane u sustavu Porezne uprave.

Što ako novac ne stigne?

Ako građani do 30. lipnja 2026. godine ne zaprime ni privremeno porezno rješenje ni uplatu, mogu se obratiti nadležnoj ispostavi Porezna uprava Republike Hrvatske prema mjestu prebivališta ili boravišta.

Posebna pravila za strane državljane

Strani državljani, nerezidenti koji do istog roka ne zaprime privremeno porezno rješenje za 2025. godinu, zahtjev za njegovo izdavanje mogu podnijeti do 31. srpnja 2026. godine nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

U zahtjevu trebaju navesti podatke temeljem kojih smatraju da su trebali biti obuhvaćeni posebnim postupkom utvrđivanja poreza.