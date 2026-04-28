Nestao s vizualizacija, ali ne i sa splitskog Gata, gdje se praši sve u šesnaest! Ministarstvo otkrilo sudbinu splitskog spomenika usred velikih radova: Hoće li preživjeti?

Nakon što smo objavili priču o statusu Spomenika palim lučkim i obalnim radnicima na Gatu sv. Petra u Splitu, iz Ministarstva kulture i medija stiglo je očitovanje o njegovoj sudbini tijekom rekonstrukcije i proširenja gata.

Naime, riječ je o spomeniku koji se nalazi u središnjem dijelu Gata sv. Petra, na prostoru na kojem se trenutačno izvode radovi jednog od važnijih infrastrukturnih zahvata u splitskoj gradskoj luci. Projekt rekonstrukcije i proširenja vrijedan je 21,1 milijun eura, pri čemu se 85 posto sredstava osigurava iz fondova Europske unije, a preostalih 15 posto iz državnog proračuna. Predviđeno je povećanje operativne površine za 5.300 četvornih metara te dobivanje još dva nova veza, uz postojeća tri. Kao projektant navodi se Pomgrad Inženjering, a kao izvođač radova Texo Molior.

"Spomenik nije pojedinačno zaštićeno kulturno dobro"

Iz Ministarstva kulture i medija potvrdili su da Spomenik palim lučkim i obalnim radnicima nije pojedinačno zaštićeno kulturno dobro.

"Slijedom Vašeg upita o statusu i zaštiti Spomenika palim lučkim i obalnim radnicima na Gatu sv. Petra u trajektnoj luci u Splitu koja se trenutno nalazi u fazi rekonstrukcije i proširenja, obavještavamo Vas da predmetni spomenik nije pojedinačno zaštićeno kulturno dobro, a gat u luci se nalazi unutar Zone B Kulturno povijesne cjeline grada Splita", navode iz Ministarstva. Podsjetimo, pitanje statusa spomenika otvoreno je nakon što je Građanska inicijativa Split upozorila da se on nalazi usred gradilišta, okružen građevinskim strojevima i armaturom, dok ga na dostupnim projektnim vizualizacijama budućeg izgleda gata nije bilo vidljivo.

Konzervatori obišli gradilište

Prema informacijama Područnog konzervatorskog ureda Split, konzervatori su obišli gradilište te utvrdili da je spomenik ograđen.

"Prema podacima Područnog konzervatorskog ureda Split vezano uz rekonstrukciju i dogradnju Gata sv. Petra u Gradskoj luci Split te uz status Spomenika palim lučkim i obalnim radnicima koji se nalazi u središnjem dijelu gata, tijekom obilaska gradilišta naših konzervatora, utvrđeno je kako je spomenik sa svih strana osiguran i ograđen metalnom ogradom", stoji u odgovoru Ministarstva. Dodaju i da je u razgovoru s nadzorom gradilišta i predstavnikom izvođača radova dogovoreno da će spomenik za vrijeme trajanja radova biti dodatno zaštićen.

Jedno od ključnih pitanja bilo je hoće li spomenik ostati na postojećoj lokaciji ili je predviđeno njegovo premještanje. Iz Ministarstva sada jasno odgovaraju da premještanje nije planirano. "Projektnom dokumentacijom za rekonstrukciju i dogradnju Gata sv. Petra u Gradskoj luci Split nije planirano premještanje predmetnog spomenika, nego je predviđeno njegovo zadržavanje na postojećoj lokaciji", poručuju iz Ministarstva.

Istodobno pojašnjavaju da spomenik nije bio predmet projekta, pa za njega nisu izdani posebni uvjeti niti su projektnom dokumentacijom bile predviđene mjere zaštite. "Kako spomenik koji je postavljen 1956. godine, a čiji su autori arhitekt Vuko Bombardelli i akademski kipar Željko Radmilović, nije bio predmetom projekta, za njega nisu izdani posebni uvjeti, niti su projektnom dokumentacijom bile predviđene mjere zaštite", stoji u odgovoru.

Zašto ga nema na vizualizacijama?

Dalmacija Danas Ministarstvu je uputila i pitanje zbog čega spomenik nije prikazan u dosad objavljenim projektnim vizualizacijama i prezentacijama zahvata. Iz Ministarstva odgovaraju da Područni konzervatorski ured Split nije nadležan za izradu vizualizacija.

"Vezano uz Vaše pitanje zašto spomenik nije prikazan u dosad objavljenim projektnim vizualizacijama i prezentacijama zahvata, skrećemo pozornost da Područni konzervatorski ured Split nije nadležan za izradu vizualizacija projekta te ovo pitanje treba uputiti investitoru, odnosno projektantu i izrađivaču vizualnih prikaza predmetnih zahvata", navode iz Ministarstva.

Time pitanje izostanka spomenika iz vizualizacija, unatoč potvrdi da ostaje na postojećoj lokaciji, i dalje ostaje otvoreno prema investitoru, projektantu i izrađivaču prikaza.

Spomenik iz 1956. godine

Riječ je o spomeniku-svjetioniku podignutom u čast radnicima poginulima u Narodnooslobodilačkoj borbi i revoluciji od 1941. do 1945. godine. Oblikovan je kao kameni pilon viši od pet metara, s malim svjetionikom na vrhu. Na južnoj strani nalazi se reljef koji prikazuje lučke radnike pri teškom fizičkom radu, dok je na sjevernoj strani uklesan natpis: "Lučkim radnicima palim u narodnoj revoluciji 1941 – 1945. Građani Splita 1956".

Iako nije pojedinačno zaštićeno kulturno dobro, iz odgovora Ministarstva proizlazi da spomenik ostaje na Gatu sv. Petra te da je nakon obilaska konzervatora dogovorena njegova dodatna zaštita tijekom radova.