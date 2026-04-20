Spomenik usred radova na Gatu sv. Petra otvara pitanje: Hoće li važan detalj ostati bez zaštite?

Građanska inicijativa Split objavila je osvrt na rekonstrukciju i proširenje Gata sv. Petra, projekta koji se posljednjih mjeseci predstavlja kao jedan od važnijih infrastrukturnih zahvata u splitskoj gradskoj luci. O projektu se službeno izvještava još od kraja listopada 2025. godine, najprije na internetskim stranicama Grada Splita, a potom i u lokalnim medijima.

Prema dosad objavljenim informacijama, vrijednost radova iznosi 21,1 milijun eura, pri čemu se 85 posto sredstava osigurava iz fondova Europske unije, a preostalih 15 posto iz državnog proračuna. Projektom je predviđeno povećanje operativne površine za 5.300 četvornih metara, a gat bi, uz postojeća tri, trebao dobiti još dva nova veza. Kao projektant navodi se Pomgrad Inženjering, dok je izvođač radova Texo Molior.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na prvi pogled, sve izgleda uredno i ambiciozno. No upravo u takvim projektima presudnim se često pokažu detalji.

Spomenik koji je ostao usred gradilišta

Kako upozorava Građanska inicijativa Split, u središnjem dijelu gata od 1956. godine nalazi se Spomenik palim lučkim i obalnim radnicima. On je i danas ondje, ali prema trenutačnom stanju na terenu djeluje potpuno nezaštićeno, okruženo građevinskim strojevima i armaturom.

Dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da tog spomenika nema ni na projektantskim vizualizacijama budućeg izgleda rekonstruiranog gata. Upravo zato nameće se pitanje što je s njim planirano.

Ako postoji namjera njegova premještanja, takva je odluka morala biti javno komunicirana, raspravljena i provedena uz jasno određenu novu lokaciju prije početka radova. Ako se, pak, spomenik planira zadržati na sadašnjem mjestu, onda se s pravom postavlja pitanje zašto nije bio primjereno zaštićen prije ulaska mehanizacije na gradilište.

Nema odgovora gdje će spomenik završiti

Građanska inicijativa Split ističe i mogućnost da će spomenik u sklopu rekonstrukcije biti tek neznatno izmješten. No i u tom slučaju ostaje nejasno zašto ga nema na vizualizacijama i zašto se o njemu dosad nije govorilo u javnim prezentacijama projekta.

U dosadašnjim predstavljanjima zahvata spominjali su se novi sadržaji poput biljetarnica, prostora za pohranu prtljage, čekaonice i javnog toaleta. O sudbini spomenika, međutim, nije bilo riječi. Time se dodatno pojačava dojam da bi važan element prostora mogao ostati izvan fokusa javnosti.

Posebno zabrinjava mogućnost da bi se spomenik mogao podvesti pod formulaciju iz prezentacijskih materijala prema kojoj će se "u sklopu zahvata ukloniti derutni i neugledni objekti koji se trenutačno nalaze na tom prostoru". Ako bi se na njega odnosila takva kvalifikacija, to bi otvorilo ozbiljno pitanje odnosa prema javnoj memoriji i spomeničkoj baštini.

Nije riječ o nevažnom objektu

Spomenik palim lučkim i obalnim radnicima nije ni derutan ni nevažan objekt. Riječ je o obilježju koje desetljećima stoji na Gatu sv. Petra i svjedoči o dijelu povijesti Splita i njegovih radnika.

Prema dostupnim podacima, spomenik-svjetionik podignut je 1956. godine u čast radnicima poginulima u Narodnooslobodilačkoj borbi i revoluciji od 1941. do 1945. godine. Arhitektonsko rješenje izradio je arhitekt Vuko Bombardelli, dok je brončani reljef djelo akademskog kipara Željka Radmilovića.

Spomenik je oblikovan kao kameni pilon, viši od pet metara, s malim svjetionikom na vrhu. Na južnoj strani nalazi se reljef koji prikazuje lučke radnike pri teškom fizičkom radu, dok je na sjevernoj strani uklesan natpis: "Lučkim radnicima palim u narodnoj revoluciji 1941 – 1945. Građani Splita 1956".

Pitanje koje traži javan odgovor

U trenutku kada se Split upušta u još jedan veliki infrastrukturni zahvat, pitanje zaštite i budućnosti ovog spomenika ne bi smjelo ostati po strani. Bez obzira na ideološke prijepore koji se često otvaraju pri svakoj raspravi o spomenicima iz tog razdoblja, ovdje je prije svega riječ o transparentnosti, zaštiti javnog prostora i odnosu prema baštini.

Ako je spomenik predviđen za ostanak, javnost ima pravo znati na koji će način biti zaštićen. Ako je planirano njegovo premještanje, javnost ima pravo znati kamo, kada i na temelju koje odluke. A ako je jednostavno izostavljen iz projekta i vizualizacija, onda je to propust koji zaslužuje ozbiljnu pažnju.

Građanska inicijativa Split upravo na to upozorava: da u velikim projektima presudna pitanja ponekad ostanu skrivena iza naizgled sporednih detalja.

Na više adresa nadležnima poslali smo upite o sudbini spomenika, planovima njegove zaštite ili eventualnog premještanja te o razlozima zbog kojih nije vidljiv u projektnim vizualizacijama. Po primitku odgovora, objavit ćemo ih.