Jeste li već čuli za novi đir u gradu? Split je 'zapalio' već na prvom izdanju

U elegantnom ambijentu Westgate Towera, u Splitska Coffee&Co , After7 savršen je spoj opuštanja nakon posla i večernjeg izlaska s dozom stila, dobre glazbe i kvalitetnog okruženja.

Premijerna večer u Splitska Coffee&Co. bila je rasprodana, tražilo se mjesto više, a atmosfera je od prve minute jasno je dala do znanja – ovo postaje novi hit četvrtkom.

Na otvorenju su se okupili brojni poslovni ljudi, poznata lica te ljubitelji dobre glazbe. Za odličnu atmosferu i nezaboravni glazbeni doživljaj pobrinuo se Teo Grčić i njegov bend, prepoznatljiv po vrhunskoj izvedbi i zaraznoj energiji kojom podiže ljestvicu kvalitete i dobre zabave. Večer je dodatno začinio poznati pjevač Joško Čagalj - Jole, koji je svojim dolaskom podržao ovaj koncept i zapjevao na oduševljenje svih prisutnih. Reakcije su bile iznimno pozitivne, a mnogi su istaknuli kako je Splitu nedostajalo upravo ovo– mjesto za predah od posla, kvalitetno druženje i spontani networking.

Split Society: After7 nije samo još jedan izlazak – to je nova navika

After7 se tako već pozicionirao kao novi gradski ritual četvrtkom. Ako je suditi po prvom izdanju – ovo je tek početak jedne vrlo dobre priče.

Svaki četvrtak donosi istu dobitnu formulu: vrhunsku atmosferu i live glazbu koja nosi večer. Za atmosferu je i dalje zadužen Teo Grčić i njegov bend. Njegov nastup ovom konceptu daje prepoznatljiv potpis, dok su u planu i gostovanja drugih kvalitetnih glazbenika koja će dodatno začiniti svaki novi četvrtak.

Nakon posla, vrata se otvaraju za večeri ispunjene dobrom energijom, opuštenim druženjem i glazbom koja drži ritam bez pretjerane buke i gužve.

Pogledajte kako nam je bilo prošlog četvrtka na Split Society: After7 .