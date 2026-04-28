“Drugo Sunce” Maje Rivić stiže u Hrvatski dom: Jazz večer koja spaja poeziju, improvizaciju i kozmičku nostalgiju

U sklopu koncertnog ciklusa Jazz op. 25/26, u četvrtak, 30. travnja 2026. godine s početkom u 20 sati, u koncertnoj dvorani Ive Tijardovića u organizaciji Hrvatskog doma Split nastupit će Maja Rivić kvintet. Riječ je o jednoj od najiščekivanijih jazz večeri sezone, na kojoj će publika imati priliku uživo čuti autorski prvijenac ove istaknute umjetnice.

Na pozornici će se Maji Rivić (vokal) pridružiti vrhunski glazbenici: Mak Murtić (tenor saksofon), Hrvoje Galler (klavir), Hrvoje Kralj (kontrabas) te Borko Rupena (bubnjevi i perkusije). Ulaznice po cijeni od 18 eura dostupne su uz primjenjive popuste.

Glazbeni portret nastajao dva desetljeća

Maja Rivić na splitskom koncertu predstavlja dvostruki LP Drugo Sunce, objavljen za diskografsku kuću Menart. Album je nastajao gotovo dvadeset godina, bez unaprijed zacrtanog plana, kao intimna zbirka misli, osjećaja i glazbenih priča koje zajedno tvore njezin osobni i umjetnički portret.

U ovom djelu osjete se utjecaji raznolikih glazbenih svjetova – od meditativnih i duhovnih tonova Alice Coltrane, preko suvremenih vokalnih senzibiliteta Arooj Aftab, pa sve do strasti flamenca. Rivić pritom ne pristaje na ograničenja žanra, već beskompromisno slijedi vlastitu kreativnost i izražajnu slobodu.

Inspiracija Mediteranom i kozmičkom simbolikom

Naziv albuma Drugo Sunce inspiriran je istoimenim jedrenjakom obitelji Murtić, koji je na autoricu ostavio snažan dojam mediteranske romantike i svojevrsne kozmičke nostalgije. Skladbe, pjevane na hrvatskom i engleskom jeziku, donose spoj filozofskih i prirodoslovnih promišljanja s emotivnim i apstraktnim slojevima.

Svaka skladba funkcionira kao zasebna scena – bogata slikama, teksturama i atmosferama – ostavljajući slušatelju prostor za osobnu interpretaciju i duboko uranjanje u zvučni svijet.

Improvizacija kao prostor slobode

Posebnost ovog projekta leži u snažnom naglasku na improvizaciji, koja za Maju Rivić predstavlja prostor istraživanja, igre i slobode. Upravo zato je za suradnike odabrala dugogodišnje kolege i istaknute jazz glazbenike s kojima dijeli zajednički umjetnički senzibilitet.

Njihova međusobna komunikacija i otvorenost prema eksperimentu ključni su za stvaranje zvuka koji je istodobno kompleksan i emotivan, strukturiran i spontan.

Svestrana umjetnica bogatog iskustva

Maja Rivić diplomirala je jazz pjevanje i aranžiranje na londonskom Sveučilištu Middlesex, a obrazovanje je dodatno nadogradila na Akademiji likovnih umjetnosti i Grafičkom fakultetu u Zagrebu. Njezino djelovanje nadilazi glazbu – riječ je o multimedijalnoj umjetnici koja kontinuirano istražuje odnos zvuka, tijela i prostora.

Tijekom karijere surađivala je s nizom istaknutih domaćih i međunarodnih umjetnika, a posebno se ističe dugogodišnja suradnja s Makom Murtićem, koja je snažno oblikovala njezin umjetnički put.

Osim s vlastitim kvintetom, djeluje i kroz projekte poput MILK, Maja’s Jazz Enthusiasm, Croatian Improvisers Orchestra i Živa Voda, te redovito surađuje s Jazz orkestrom HRT-a i Darkom Rundekom.

Večer za ljubitelje suvremenog jazza

Koncert Maje Rivić kvinteta u Splitu donosi večer bogatu emocijama, eksperimentom i vrhunskim muziciranjem. Ljubitelji jazza, ali i svi oni koji traže drugačiji glazbeni doživljaj, imat će priliku uroniti u jedinstveni svijet zvuka koji briše granice između žanrova i umjetničkih formi.