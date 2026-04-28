'Šta će selo reć': u Splitu predstavljanje knjige koja donosi priče Dalmacije, humora i tradicije

U srijedu, 29. travnja 2026. godine u 19 sati, u Sveučilišnoj galeriji u Splitu, Ruđera Boškovića 31, održat će se predstavljanje knjige Marina Mihanovića „Šta će selo reć“.

Uz autora, o knjizi će govoriti nakladnik Zoran Bošković (Naklada Bošković) i Katarina Lozić Knezović, profesorica na Filozofskom fakultetu u Splitu.

Kroz program će se čitati i odabrani ulomci iz knjige, koji će publici približiti svijet priča nadahnutih stvarnim ljudima i događajima, prožetih humorom, dalmatinskim duhom, lokalnim govorom i sjećanjima na jedno vrijeme koje možda polako nestaje, ali i dalje živi u pričama naših starih.

Upravo zato kao naratorica progovara dionica tog vremena – baba Tonka – britka, duhovita i iskrena do boli; baka koja ne samo da pripovijeda, nego se usuđuje reći i ono što selo ni tada, ni danas, ne želi čuti.

U sklopu događanja premijerno će biti izvedene i dvije klapske pjesme na zaboravljene stihove ovjekovječene u knjizi.

Autor poziva sve ljubitelje književnosti, Dalmacije i dobrih starih priča da se pridruže.