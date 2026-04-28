Optuženi za dilanje kokaina zaposlio se kao vozač kombija, sudac ga upozorio 'Čuba, nemojte svašta prevoziti'

Uzaludan je bio pokušaj branitelja da se izuzmu dokazi kao nezakoniti, odnosno izdvoje iz predmeta kao nezakoniti poruke i komunikacija među optuženima. Sudac Dinko Mešin glatko je to odbio, uostalom kako je i naglasio, već je i tome odlučivao (negativno jasno) i Visoki kazneni sud...

A riječ je o postupku koji se po Uskokovoj optužnici vodi pred splitskim Županijskim sudom protiv trojice zbog dilanja kokaina iz baze u Podstrani, od travnja 2021. do svibnja 2023. godine. Vođa kriminalne skupine je prema optužnici Josip Čubelić, uz Vinka Živanovića i Ivicu Kovića.

Samo je Živanović u pritvoru, Ković je naime u bijegu od početka postupka, dok je Čubelić pušten u veljači iz zatvora. I tada ga je sudac upozorio 'nemojte da vas moram tražiti po zatvorima jer ste nešto novo napravili', ali za sada se Čubelić dobro drži. Čak se zaposlio kao vozač na dostavi, s kombijem. Ponovno je ispod glasa predsjednik vijeća upozorio Čubu (kako mu je nadimak) da 'ne prevozi svašta', i ponovno je taj dobrohotni komentar izmamio osmijeh na lice optuženog uz komentar 'ne, nikako'.

Uglavnom, postupak se primiče kraju, za iduće ročištu u srpnju su najavljene obrane pa i završne riječi stranaka, što znači da bi i presuda mogla pasti prije ljetnih praznika...