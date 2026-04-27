Legendarna Četvrta slavi 35 godina: Dalmacija se na Dračevcu prisjeća svojih heroja

Središnja proslava obilježavanja jubilarne 35. obljetnice 4. gardijske brigade održat će se u utorak, 28. travnja 2026. godine, u bivšoj vojarni "Sveti križ" na Dračevcu, uz prigodan program kojim će se odati počast pripadnicima ove legendarne ratne postrojbe.

Program obilježavanja započet će u 10 sati dolaskom gostiju, nakon čega su u 10:15 sati predviđeni moto defile i padobranski skokovi. U 10:30 sati održat će se svečana prisega i dodjela beretki, dok je u 11:15 sati na rasporedu polaganje vijenaca.

Odavanje počasti poginulim pripadnicima brigade

Posebno emotivan dio programa bit će u 11:45 sati, kada će se čitati imena poginulih pripadnika 4. gardijske brigade. U 12:15 sati služit će se sveta misa, a potom će od 13:15 do 15 sati biti organizirano zajedničko druženje.

Istoga dana u 17:30 sati održat će se i svečana akademija u Domu kulture "Zvonimir" u Solinu, na adresi Kralja Zvonimira 50.